الشرقية تطلق أول منظومة إلكترونية متكاملة للمشروعات وتُفعّل آليات الحوكمة والرقابة

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إطلاق أول منظومة إلكترونية متكاملة للمشروعات بالمحافظة، والتي تُعد إنجاز فريداً لمحافظة الشرقية، مؤكداً أن هذه المنظومة تأتي كأحد مخرجات الخطة الاستراتيجية لمحافظة الشرقية ٢٠٢٥ – ٢٠٣٠، التي تحمل شعار "رؤية طموحة.. وعمل دؤوب"، اتساقاً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن المنظومة تهدف إلى حوكمة المشروعات الخدمية، ودعم متخذي القرار، وتوثيق إنجازات الدولة في مختلف القطاعات من خلال تحليل دقيق للبيانات، بما يتسق مع توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي والقضاء على المعاملات الورقية.

من جانبه، استعرض الدكتور حُسيني محمد الحُسيني، رئيس لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية ومدير المشروعات والمكتب الفني بالمحافظة، مكونات المنظومة الإلكترونية التي تتضمن المشروعات المنتهية، الجاري تنفيذها، والمستهدف تنفيذها لسد الفجوات التنموية، مع ترتيب الأولويات وفق معايير مفاضلة دقيقة تعزّز النزاهة والشفافية في قطاعات مثل: الصحة – التعليم – الصرف الصحي – الخطة الاستثمارية للمحافظة، مشيراً إلى ربط جميع البيانات بنظم المعلومات الجغرافية GIS.

وقال مدير المشروعات إن المنظومة أتاحت تفعيل آليات الحوكمة والرقابة إلكترونياً على جميع الجهات التنفيذية، والتي تشمل المراكز والمدن والأحياء – مديريات الخدمات – الهيئات والشركات، من خلال ربطها بالمنظومة إلكترونياً والاعتماد على تحليل البيانات لتحديد مناطق القصور واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، مع متابعة دقيقة لأداء الشركات المنفذة للمشروعات سواء "مقاولين أو موردين" لتقييم الأداء، وإصدار تقارير دقيقة وفورية تُسهِم في دعم متخذي القرار.

وأكد مدير المشروعات أن المنظومة ستجعل محافظة الشرقية نموذجاً رائداً في حوكمة المشروعات الخدمية والتنموية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً أو على جودة حياة المواطنين، ويعزز مكانة المحافظة كأحد الأقاليم الأكثر تميزًا تنمويًا على مستوى الجمهورية، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة.

وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل المشارك في إعداد المنظومة الإلكترونية، والتي جاءت كأحد أهم مخرجات الخطة الاستراتيجية للمحافظة، معربًا عن تقديره للعمل الجاد وروح التعاون التي سادت بين أعضاء الفريق، وحرصهم على تقديم بيانات دقيقة وإحصاءات واقعية تُمكّن من الوقوف على نقاط القوة والضعف بما يعكس الصورة الحقيقية لمحافظة الشرقية بالشكل اللائق والمشرّف ويلبي تطلعات المواطنين.