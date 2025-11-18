الوقائع المصرية تنشر قرار محافظ الأقصر بشأن تنظيم قوانين الإيجار وتصنيف المناطق السكنية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 254 الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2025 قرار محافظة الأقصر رقم 722 لسنة 2025، والخاص باعتماد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، أعمال اللجنة المشكلة لتقسيم المناطق المؤجرة بنطاق المحافظة ، وذلك تنفيذًا للقانون رقم (164) لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وقد نشرت الجريدة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بموجب هذه القرارات، حيث شمل التقرير تقسيم مراكز ومدن محافظة الأقصر إلى ثلاث فئات رئيسية وفق مستوى السكن وهي "متميزة، ومتوسطة، واقتصادية"، بحيث تكون 20 ضعفًا من الأجرة الأصلية، وبحد أدنى 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

ومن جانبه، أوضح اللواء عبدالله عاشور السكرتير العام للمحافظة ورئيس اللجنة المشكلة بالقرار 722 لسنة 2025 ، أن اللجنة اعتمدت في عملها على معايير محددة طبقًا لأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2789) لسنة 2025، مبينًا أنه سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف تلك المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية وقد تم ذلك بحصر دقيق جداً بإستخدام أحدث الأجهزه فى رفع إحداثيات تلك المناطق وذلك بغرض تقليل الأخطاء فيما يتعلق بتداخل تلك المناطق بعضها مع بعض فى المدن والقرى .

وأشار سكرتير عام المحافظة أن هذا القرار سوف ينشر ويعمم على جميع المراكز والمدن وسوف يتاح الإستفسار من أى مواطن عن موقع منزله فى أى من تلك الفئات سالفة الذكر طبقاً لإحداثيات موقع المنزل بالإدارات الهندسيه للمركز والمدينه التابع له.