جامعة الأقصر تطلق فعاليات المؤتمر الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

محظورات صارمة لضمان نزاهة انتخابات النواب.. وفقا للقانون
الشناوي يعتذر لحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر.. تفاصيل
الوقائع المصرية تنشر قرار محافظ الأقصر بشأن تنظيم قوانين الإيجار وتصنيف المناطق السكنية
إنهاء للدعوى بمجرد السداد.. الإجراءات الجنائية يوسع نطاق التصالح في المخالفات والجنح
الجهاد الإسلامي: فرض هيئة حكم أمريكية على جزء من شعبنا انتهاك للقانون الدولي
مسؤول كبير بالبيت الأبيض: ترامب مستعد لفرض عقوبات على روسيا
وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة لمخالفات مالية وإدارية
تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ دمنهور
حركة الجهاد تعلن رفضها للقرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن.. تفاصيل
فتح تحقيق في حادث سقوط تلميذة من "زحليقة" بمدرسة بمصر الجديدة
الخارجية الإيرانية: مستعدون لأي مغامرة من قبل واشنطن أو تل أبيب
لأول مرة.. ولادة قيصرية بأسيوط العام لسيدة تعاني من مشيمة ملتصقة مع الحفاظ على الطفل
محافظات

شمس يونس

انطلقت بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، فعاليات المؤتمر الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، برعاية الأستاذة الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمود النوبي أحمد رئيس المؤتمر ومدير مركز تنمية القدرات.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا واسعًا من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وبدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم والسلام الوطني، ثم عرض فيلم قصير عن أنشطة مركز تنمية القدرات.

وأكد الدكتور محمود النوبي رئيس المؤتمر في كلمته أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لدعم مهارات أعضاء هيئة التدريس وتعزيز التعاون البحثي، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية داخل الجامعة.

فيما شددت  الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل رئيس الجامعة على أهمية المؤتمر في تطوير الأداء الأكاديمي، ودعم توجهات الدولة نحو تحديث التعليم الجامعي، وتعزيز تبادل الخبرات بين الباحثين محليًا ودوليًا.

وشهد اليوم الأول ثلاث جلسات علمية — حضورية وعن بُعد — ناقشت عددًا من الموضوعات الأكاديمية، من بينها تطوير التعليم، الاستدامة، التحول الرقمي، والشراكات الدولية، وتجديد الخطاب الديني ودوره في بناء فلسفة التعليم الجديدة

وعقب الجلسات، انطلقت الدورة التدريبية المصاحبة بعنوان "تنظيم المؤتمرات العلمية"، والتي تهدف إلى تنمية قدرات المشاركين في إعداد وإدارة الفعاليات العلمية.

