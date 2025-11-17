مديرية العمل بالأقصر تنظم ندوات تثقيفية بقانون العمل الجديد وحملات متابعة لسير العمل بعدد من المنشآت

نظمت مديرية عمل الأقصر بقيادة محمود باسل مدير المديرية ندوة تثقيفية بعنوان " سلامتك تهمنا" بمديرية الشئون الصحية.

تناولت محاور مفهوم السلامة والصحة المهنية ، وأهميتها ، تشريعات السلامة ، خطط الطوارىء ، مخاطر بيئة العمل ،وانواع المخاطر ، خطط الإخلاء .

واوضح محمود باسل مدير المديرية انه تم إعداد خطة مسبقة للندوات التثقيفية من توعية وإرشاد حرصاً على السلامة والصحة المهنية لكافة العاملين بالمحافظة لحمايتهم والوقاية من مخاطر بيئة العمل بأنواعها للحفاظ على العنصر البشرى و الممتلكات من تلك المخاطر بما يساهم فى زيادة الإنتاجية ويشجع الاستثمار وكذلك حماية المترددين على المنشآت من مخاطر بيئة العمل بأنواعها وتوفير مناخ عمل آمن.

كما تم تنظيم ندوة تعريفية بقانون العمل الجديد بإحدى مشاغل النسيج، والمشاركة في حملة تفتيشية على إحدى الفنادق بالبر الغربي، وذلك ضمن الدور التوجيهي والرقابي للمديرية تجاه منشآت القطاع الخاص.

وأيضاً تم توزيع شهادات اجتياز التدريب المهني لعدد من الشباب الذين تلقوا تدريبهم بمركز التدريب المهني التابع للمديرية، إلى جانب تسليم عقود عمل لعدد ثلاثة من ذوي الهمم في إطار جهود دمجهم في سوق العمل، فضلًا عن متابعة سير العمل بمنطقة عمل القرنة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد مدير المديرية أن هذه الأنشطة تأتي بهدف تعزيز بيئة العمل بالمحافظة وتطوير الأداء داخل منشآت القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن المديرية مستمرة في متابعة تنفيذ خطط التدريب والتشغيل وتقديم خدماتها للعاملين وأصحاب الأعمال بما يواكب متطلبات سوق العمل ويدعم التنمية المستدامة بالأقصر.

وفى سياق حل شكاوى المواطنين وتذليل العقبات تم إستقبال عدداً من المواطنين لبحث طلباتهم وتوجيههم للإدارات المختصة لإتخاذ اللازم بشأن تقديم الخدمات للجمهور بصورة مرضية، وتم وبحث طلبات مقدمة للعمالة الغير منتظمة، و أعلنت مديرية العمل بالأقصر إن العمالة الغير منتظمة والمسجلة على المنظومة بمديرية العمل بالأقصر تم منحها رعاية اجتماعية وصحية للعمالة الغير منتظمة خلال شهر أكتوبر على النحو التالى: منحة مولود اول وثاني ٢٠٠٠٠ جنيها لعدد ١٠ عمال ، ومنحة زواج ٢٤٠٠٠ جنيه لعدد ٨ عمال، وصرف منحة وفاة ١٠٠٠٠ جنيه لعامل، وصرف منحة وفاة ١٢٠٠٠ جنيه لعدد ٦ عمال من الدرجة الأولى، وصرف ٥٠٠٠٠ جنيه لعدد لعامل لإجراء عملية جراحية كبرى .

وفى إطار متابعة سير العمل المنشأت الخاصة ، تم تنظيم حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المنشآت المختلفة داخل المحافظة لضمان تطبيق قانون العمل والسلامة والصحة المهنية ، وذلك بهدف التأكد من الإلتزام التام بتطبيق أحكام قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ وكذلك التحقق من تطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة العاملين بالمنشآت، و مراجعة تراخيص عمل الأجانب لضمان شرعيتها وتوافقها مع اللوائح المنظمة والتأكد من الإلتزام بتعيين نسبة الـ 5% المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.



وأكد محمود باسل مدير عام المديرية أن الهدف من هذه الحملات هو توعية أصحاب الأعمال بأهمية الإلتزام القانوني ودورهم في دعم الإقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المديرية تعمل بجد على تطبيق القانون وإنفاذه بكل حزم في نفس الوقت الذي تسعى فيه إلى تقديم الدعم والتوجيه اللازم للمنشآت.

وفى ذات السياق وبالتنسيق مع الدكتورة نعمه عطا وكيل وزارة السياحة بالأقصر تم تفقد مركز التدريب المهنى بالطود التابع لمديرية عمل بالأقصر ، وذلك لبحث التعاون المشترك لتقديم الخدمات لشباب الخريجين فى مجال التدريب على برامج الفندقه وذلك لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للإلتحاق بسوق العمل.