محافظات

بروتوكول تعاون لدعم صغار المزارعين في الأقصر

بروتوكول تعاون بين البنك المصري لتنمية الصادرات ومؤسسة "مصر الخير" لدعم صغار المزارعين والقادرون باختلاف وأسرهم وطلاب المدارس المجتمعية
شمس يونس

شهد  المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المصري لتنمية الصادرات و مؤسسة مصر الخير لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمحافظة الأقصر  في قطاعات التكافل الاجتماعي والصحة والتعليم وتشمل تقديم منح دراسية للمتفوقين في العديد من الجامعات المصرية والعمل علي توفير مشروعات تمكين اقتصادي بالإضافة إلي تنفيذ القوافل الطبية للقادرون باختلاف .

ووقع البروتوكول الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير والدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات ويأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التنموية المستمرة بين الجانبين.

من جانبه، قال المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر إن هذا التعاون يعكس أهمية تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني لدعم الأسر الاكثر استحقاقا ، مؤكداً أن المحافظة تفتح ذراعها لكل المبادرات التي تساهم في تحسين جودة حياة المواطن وتمكين الشباب والمرأة والفئات الاكثر استحقاقا .
خاصة أن البروتوكول يعمل على تنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي (زراعية، تجارية، حرفية) لدعم صغار المزارعين وأصحاب المشروعات الصغيرة و تقديم دعم متكامل للقادرون باختلاف وأسرهم، يشمل مشروعات إنتاجية وقوافل طبية متخصصة بالإضافة إلي دعم منظومة التعليم من خلال تشغيل المدارس المجتمعية وتوفير منح دراسية للطلاب المتفوقين فضلاً عن استمرار التعاون في المجالات الطبية والتنموية التي تخدم القرى الأكثر احتياجًا.

أعرب الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية المستمرة مع البنك المصري لتنمية الصادرات، مؤكدًا أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود دعم المستحقين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين في ملف التمكين الاقتصادي منذ 2017 أسفر عن تنفيذ 261 مشروعاً تنموياً في القطاعات المختلفة.
وأضاف رفاعي إلي أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمحافظة الأقصر شملت إنشاء 30 صوبة زراعية لدعم صغار المزارعين وتشغيل 10 مدارس مجتمعية استفاد منها 272 طالباً وطالبة بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية متخصصة للقادرون باختلاف فضلاً عن تقديم ٦٥ منحة دراسية لدعم الطلاب المتفوقين في  العديد من الجامعات المصرية وكافة التخصصات.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن هذه المشروعات تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة الفاعلة بين المؤسسات المالية والتنموية ، حيث تسهم في تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في المناطق الأكثر احتياجاً، بما يعود بالنفع المباشر على المواطن ويُسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة وعدالة.

وصرح الدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات قائلاً نتشرف بالعمل مع مؤسسة مصر الخير للعام الثامن على التوالي، حيث تعتبر مؤسسة مصر الخير احد رواد مجال المسؤولية المجتمعية كما انها تحقق أهداف البنك التنموية واوضح ان البروتوكول به عدة تدخلات مثل مشروعات التمكين الإقتصادي وقافلة طبية للقادرون باختلاف ومنح دراسية ودعم مدارس تعليم مجتمعي وأكد الدكتور أحمد جلال ان البنك حريص على تأدية دوره من خلال دعمه لمؤسسات العمل الأهلي لتنمية المجتمع وحرصه أيضا على إستكمال ما بدأه البنك مع مؤسسة مصر الخير  وإستمرار نجاح المشروعات القائمة.
وأعرب جلال عن سعادته بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر  توقيع البروتوكول والدعم الذي يقدمه سيادته بشكل مستمر.

