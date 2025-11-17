قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

عملية جراحية لمريض بمجمع الأقصر.. تكلفتها 150ألف جنيه لم يتحمل المواطن سوي 480 جنيها

العملية الجراحية
العملية الجراحية
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح في إجراء أول عملية استئصال جذري للكلى بالمنظار داخل المجمع الطبي الدولي بالأقصر التابع للهيئة، وذلك لسيدة تبلغ من العمر 32 عامًا كانت تعاني من آلام شديدة بالبطن، حيث أظهرت الفحوصات الطبية وجود ورم بالكلى استدعى التدخل الجراحي الفوري.

وأشارت الهيئة، أن الفريق الطبي نجح في استئصال الكُلية بالكامل باستخدام المنظار الجراحي، في عملية تُعد من أدق الجراحات في تخصص المسالك البولية نظرًا لوقوع الكلية خلف التجويف البريتوني، مما يتطلب مهارة فائقة وتقنيات دقيقة لتسليك الكلية واستئصالها بالكامل عبر المنظار واستخراجها بأمان من داخل التجويف.

خدمات المسالك البولية بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذا الإنجاز يعكس الكفاءة العالية والخبرة المتميزة الاطقم الطبية داخل منشآت الهيئة، مشيرًا إلى أن ما تحقق يمثل نقلة نوعية في خدمات المسالك البولية بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر، والذي أصبح من المراكز الرائدة في تقديم الجراحات الدقيقة والمعقدة وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشار إلى أن نجاح الفريق في تنفيذ الجراحة يعكس مدى جاهزية الكوادر الطبية بالمجمع الطبي الدولي وقدرتهم على التعامل بكفاءة مع الحالات الدقيقة والمعقدة وفق أعلى معايير الأمان والجودة.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن العملية الجراحية التي تم تنفيذها بالمنظار تتيح رؤية أوضح للتفاصيل الدقيقة أثناء التدخل، وتتميز بعدم ترك أي أثر جراحي بعد الانتهاء منها، مؤكدًا أن مثل هذه الجراحات تُعد من الخدمات المتقدمة التي تحرص الهيئة على توطينها داخل محافظات التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن تكلفة إجراء العملية بالمنظار قد تصل إلى 150 ألف جنيه في المستشفيات الخاصة، بينما تُجرى داخل منشآت الهيئة بالمجان ووفق أعلى معايير الجودة، باستخدام أحدث الأجهزة والمستلزمات الجراحية، وبكفاءة تضاهي كبرى المراكز الطبية الجامعية في مصر، ولا يتكلف المنتفع إلا نسبة مساهمة تقدر بـ 482 جنيها فقط.

ولفت السبكي إلى أن المجمع الطبي الدولي بالأقصر يشهد طفرة كبيرة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، حيث نفذ حتى الآن 32.000 عملية جراحية متنوعة بين الجراحات البسيطة والدقيقة والمتخصصة، من إجمالي 400.000 تدخل جراحي تم داخل منشآت الهيئة بمحافظة الأقصر، وهو ما يعكس تطور الأداء الطبي بالمحافظة وقدرة الهيئة على تحقيق أهدافها في تقديم خدمات طبية متكاملة ومتطورة لجميع المواطنين.

فريق طبي متميز

هذا وقد تمت إجراء العملية على يد فريق طبي متميز ضم كلًا من الدكتور باسم نبيل سليم، استشاري جراحة المسالك البولية، والدكتور مينا سامي فخري، أخصائي جراحة المسالك البولية، والدكتور حسن محمد حسن عكاشة، طبيب مقيم.

المجمع الطبي الدولي الأقصر الرعاية الصحية هيئة الرعاية الصحية استئصال جذري للكلى المسالك البولية

فيديو

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

