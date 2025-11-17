الأقصر .. الإعدام شنقا على المتهم بحرق خاله في العوامية

أصدرت محكمة جنايات مستأنف الاقصر برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ حكمها النهائي بالاعدام شنقا حتى الموت على المتهم محمد النوبي عبدالله حامد البالغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما عاطل وذلك في القضية التي شغلت الشارع الاقصري والمعروفة إعلاميا “بحرق الشاب لخاله ” داخل منطقة العوامية بمدينة الأقصر.

وجاء الحكم بعد جلسات مطولة استمعت فيها المحكمة الى تفاصيل الواقعة كاملة حيث اثبتت التحقيقات ان المتهم ارتكب جريمته خلال شهر مارس 2024 عقب صلاة التراويح مباشرة عندما تقدم نحو خاله المجنى عليه يدعى “ صالح كامل طه” البالغ 67 عاما وسكب عليه كمية من البنزين اثناء مروره في الشارع ثم اشعل النار في جسده ومنع الاهالي من التدخل لانقاذه مهددا كل من حاول الاقتراب.

ونتج عن الحادث اصابة المجني عليه بحروق شديدة نقل على اثرها الى المستشفى في حالة حرجة واستمرت معاناته لمدة عشرة ايام قبل ان يلفظ انفاسه الاخيرة متاثرا بتسمم الحريق والبنزين وسط حالة من الحزن الكبير بين اهله واهالي المنطقة.

وكشفت التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة ان المتهم اقدم على جريمته بسبب خلافات عائلية بعد رفض خاله المستمر لموافقته على الزواج من سيدة مطلقة تسكن بجواره ولديها ثلاثة ابناء حيث حاول المتهم مرارا اقناع خاله لكن الاخير رفض الامر مما دفعه الى الانتقام بهذه الطريقة القاسية التي ادت الى وفاة المجني عليه.

وتضمن الحكم الصادر اليوم تاكيد المحكمة على الواقعة وبشاعتها وان المتهم نفذ جريمته بسبق الاصرار والترصد ودون اي مبرر انساني او اخلاقي ما جعل اقصى العقوبة هي الحكم العادل في حقه.

وبهذا الحكم تسدل المحكمة الستار على واحدة من أبشع القضايا التي شهدتها الأقصر خلال العام الماضي .