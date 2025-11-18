أسرة فتاة الأقصر تنفي علاقة رسالة التهديد بوفاتها وتكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية| القصة الكاملة

كشفت أسرة المهندسة الراحلة هدير حمدى تفاصيل جديدة حول الأيام الأخيرة في حياتها مؤكدين أن سبب الوفاة صحي بحت ولا يمت بصلة لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن رسائل تهديد غامضة أو شبهة سحر .

القصة الكاملة

وقال أحد اقارب الراحلة إن العائلة فوجئت بانتشار رسالة منسوبة لحساب مجهول لم يسبق لأي فرد من الأسرة أن رآها أو علم بها قبل وفاتها موضحا أن الربط بين هذه الرسالة ورحيلها محاولة غير منطقية وتستهدف جذب الانتباه على حساب أحزان الأسرة.

وأضاف أن العائلة تعيش فترة صعبة بعد فقدان ابنتهم مطالبا رواد السوشيال ميديا باحترام مشاعر الأسرة وعدم استخدام الحادث لاستدعاء الجدل أو نشر روايات غير صحيحة

كما أشار إلى أن تداول مثل هذه الأحاديث يزيد من أوجاع الأسرة التي لم تستوعب بعد الصدمة

أسرة فتاة الأقصر

وأكد أفراد الأسرة أن تدهور الحالة الصحية للراحلة بدأ بشكل مفاجئ إذ اكتشف الأطباء إصابتها بسرطان الدم وخضعت للعلاج داخل أحد المستشفيات لمدة خمسة عشر يوما قبل أن تفارق الحياة دون استجابة رغم المتابعة الطبية المستمرة

وأوضحوا أن هذه الحقيقة الطبية تنفي ما تم تداوله حول إصابتها بمرض غامض لا علاج له أو تعرضها لأي أذى خارجي أو روحي كما نفوا تماما أن تكون الرسالة التي انتشرت مؤخرا لها علاقة بظروفها الصحية مؤكدين أن ما ننشر من تهديد على لسان شخصية مجهولة لا يعدو كونه استغلالا مؤذيا لوفاة شابة تركت خلفها أسرة صغيرة

وعن حياتها الشخصية أوضحت الأسرة أن الراحلة كانت تقيم بمحافظة الشرقية في منزل زوجها الذي يعمل خارج البلاد وكانت ترعى طفلتيها إلى جانب طفلين لزوجها من زيجة سابقة وكانت حياتها مستقرة وهادئة ولم تعان من أي خلافات عائلية أو اجتماعية حتى أصيبت بالأزمة الأخيرة التي ادت الى وفاتها