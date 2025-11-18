أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

اعتبر الدكتور هاني تمّام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، أن أي منصب مسؤولية، سواء كان سياسيًا أو إداريًا، مثل العضوية في مجلس النواب، يجب أن يقوم أساسه على نية صادقة لقضاء حوائج الناس وتلبية مطالبهم، مؤكدًا أن العمل من أجل مصالح الآخرين يُعد من أرفع العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى.

وأوضح الدكتور تمّام، خلال حديثه في حلقة برنامج "مع الناس" على قناة الناس، أن كثيرًا من الناس يظنون أن العبادة محصورة فقط في أداء الفرائض الشرعية مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج، في حين أن هذه العبادات تمثل جزءًا من التكاليف الشرعية، وأن الإسلام يحث أيضًا على خدمة الناس والسعي في رفعة شأنهم وتحقيق مصالحهم ومساعدتهم بكل الوسائل الممكنة.

وأشار إلى أن النبي ﷺ قال: «خير الناس أنفعهم للناس»، مؤكدًا أن الأعمال المحببة إلى الله هي التي تجلب السرور للآخرين، سواء كان ذلك بإدخال البهجة على قلب مسلم، أو إزالة كربة عن محتاج، أو إطعام جائع، أو أي عمل يُدخل السعادة على الناس. كما أوضح أن النبي ﷺ بيّن أن مرافقة المحتاج لقضاء حاجته تعد أفضل من الاعتكاف في المسجد شهرًا كاملًا، شرط أن يكون القصد خالصًا لله تعالى، سواء تمّ قضاء الحاجة أم لم تُقضَ.

وأضاف الدكتور هاني تمّام أن السعي في مصالح الناس وتحقيق منافعهم يُعد من أهم تكاليف الشرع الشريف، مؤكدًا أن تلخيص الإسلام في جملة واحدة يكمن في "تحقيق مصالح البلاد والعباد"، فكل أوامر الشرع ونواهيه تهدف إلى رفعة شأن الناس وحماية مصالحهم في الدنيا والآخرة على حد سواء.

وشدد تمّام على أن كل ناخب أو مرشح يجب أن يستحضر هذه النية الخالصة وأن يجعل هدفه الأساسي هو تحقيق مصالح الناس وخدمتهم، معتبرًا ذلك من أهم وظائف الإسلام وأعظم أبواب القرب إلى الله تعالى، فالسعي في منفعة الآخرين هو سبيل المؤمن للارتقاء الروحي والفوز برضا الله.