الشناوي يعتذر لحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر.. تفاصيل

كشف الإعلامى خالد الغندور، أن محمد الشناوى، حارس مرمى منتخب مصر، عقب نهاية مباراة كاب فيردى ،اعتذر لحسام حسن أمام جميع اللاعبين بعد اعتراضه على استبداله لصالح مصطفى شوبير قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وأضاف خالد الغندور،فى برنامجه «ستاد المحور»، محمد الشناوى قال لحسام حسن أمام الجهاز الفنى واللاعبين: "مكنش قصدي والله يا كابتن، أنا كنت داخل فى جو المباراة وجاهز لركلات الجزاء عادي".

وتابع الغندور أن الشناوى قال لحسام حسن: "مصطفى شوبير أخويا وعلاقتي به قوية ومفيش أى أزمة إنه يلعب".

وأكد الغندور أن حسام حسن تقبل اعتذار محمد الشناوى والأزمة انتهت.



وقد نجح منتخب مصر فى الفوز على الرأس الأخضر بركلات الترجيح ليحرز الميدالية البرونزية فى إطار منافسات بطولة العين الودية الدولية فى الإمارات.