مواعيد مباريات دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة للموسم 2025/2026 للرجال والسيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة برئاسة مي زين الدين الجدول الكامل لمباريات الدور الأول من بطولة الدوري العام لموسم 2025/2026، والمقرر إقامته خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد اعتماد القوائم النهائية لمنافسات الرجال والسيدات.

ويأتي هذا الموسم بطابع استثنائي بعد إدراج أول دوري رسمي للسيدات بنظام 3x3، ليشكل خطوة تاريخية في مسيرة دعم الرياضة النسائية من جانب الاتحاد، بالتزامن مع مواصلة تطوير منافسات الرجال من خلال نظام جديد يرفع من حدة المنافسة ومستوى الاحتكاك الفني.

وتقام منافسات السيدات للمرة الأولى بنظام 3x3 وهو النظام الأنسب للمرحلة التأسيسية للعبة في مصر والمعتمد في البطولات الدولية.

وتشارك هذا الموسم ثلاث فرق في دوري السيدات هم مستقبل الإسكندرية والحسن القاهرة والحسن الإسكندرية (فريق أ & فريق ب).

مواعيد مباريات السيدات

ووفقا للجدول الرسمي، تقام جميع المباريات يوم الأحد 7 ديسمبر 2025، وتنطلق من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا، وجاءت المواجهات على النحو التالي:

1. مستقبل الإسكندرية × الحسن الإسكندرية (أ)

2. الحسن القاهرة × الحسن الإسكندرية (ب)

3. مستقبل الإسكندرية × الحسن القاهرة

4. الحسن الإسكندرية (أ) × الحسن الإسكندرية (ب)

5. الحسن القاهرة × الحسن الإسكندرية (أ)

6. مستقبل الإسكندرية × الحسن الإسكندرية (ب).

ويعد هذا الظهور الرسمي الأول بمثابة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من نشر اللعبة بين السيدات، وتهيئة فرق قادرة على المنافسة عربيا وأفريقيا خلال الفترة المقبلة.

أما منافسات الرجال، فتشهد مشاركة 9 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين طبقًا للوائح الاتحاد وتضم المجموعة الأولى كل من البنك الأهلي والحسن القاهرة ودمنهور والحسن الإسكندرية والمستقبل الإسكندرية بينما تضم المجموعة الثانية كل من المنيا والفيوم وبني سويف وكفر الشيخ.

وأعلن الاتحاد عن نظام دوري الرجال هذا الموسم حيث تلعب كل مجموعة دورًا واحدًا ويحصل الفائز على نقطتين، والخاسر على نقطة واحدة وتتأهل أول 3 فرق من كل مجموعة إلى الدور النهائي لتحديد المراكز من الأول إلى السادس وتلعب بقية الفرق على المراكز من السابع إلى الثاني عشر ويسمح للفرق التي لم تستكمل إجراءات التسجيل بالانضمام في الفترة الثانية، لكن برصيد نقاط 0 من الدور الأول.

مواعيد مباريات الرجال – الدور الأول

مباريات الأحد 7 ديسمبر 2025

• الحسن القاهرة × البنك الأهلي (2:30 – 4:00)

• الفيوم × بني سويف (4:15 – 5:45)

• المستقبل × دمنهور (6:00 – 7:30)

• الحسن الإسكندرية × البنك الأهلي (7:45 – 9:15)

مباريات الاثنين 8 ديسمبر 2025

• المنيا × بني سويف (10:00 – 11:30)

• البنك الأهلي × مستقبل الإسكندرية (11:45 – 1:15)

• كفر الشيخ × الفيوم (1:30 – 3:00)

• الحسن القاهرة × دمنهور (3:15 – 4:45)

• كفر الشيخ × بني سويف (5:00 – 6:30)

• الحسن الإسكندرية × المستقبل (6:45 – 8:15)

مباريات الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

• البنك الأهلي × المستقبل (10:00 – 11:30)

• دمنهور × المستقبل الإسكندرية (11:45 – 1:15)

• بني سويف × المنيا (1:30 – 3:00)

• الفيوم × كفر الشيخ (3:15 – 4:45)

• البنك الأهلي × الحسن الإسكندرية (5:00 – 6:30)

• الفيوم × المنيا (6:45 – 8:15)

وشدد الاتحاد على أن انطلاق دوري السيدات 3x3 يمثل أحد أهم خطوات التطوير التي تستهدف توسيع قاعدة الممارسات، بالتوازي مع خطة رفع مستوى منافسات الرجال والارتقاء بالتصنيف المحلي للاعبين واللاعبات.