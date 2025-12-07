الأهلي يكرم قدامى كرة السلة على هامش منافسات بطولة إفريقيا للسيدات

حرصت اللجنة العليا لبطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات، برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الاهلي، التي ينظمها الأهلي حتى 15 ديسمبر الجاري، اليوم على تكريم لاعبي ولاعبات كرة السلة القدامى بالنادي، تقديرًا لمشوار عطائهم الكبير وتفانيهم في خدمة الأهلي.

حضر مراسم التكريم إبراهيم العامري فارق ورويدا هشام عضوا مجلس الإدارة وخالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي ومدير البطولة.

وحرص محمد الجارحي على إهداء نجوم ونجمات كرة السلة القدامى علم الأهلي وهدية رمزية قبل أن يلتقط الجميع الصور التذكارية.

وضمت قائمة الأسماء التي تم تكريمها اليوم كلًّا من: حنفي هيكل، وتسلم عنه الجائزة نجله إسلام، وطاهر رجب، وسيد مصطفى، وصلاح عثمان، وموسى علي، ومحمد سلعاوي، وزكريا عوض، وطه حسين وتسلم عنه الجائزة نجله محمود، وحسين فهمي، ومصطفى نصر، وعماد الدين مراد، وعبد الهادي الجزار، وأشرف توفيق، وتسلم عنه الجائزة نجله محمد، وسيد صابر، وهاني عبد المنعم وجيهان التوني، والدكتورة وفاء صلاح الدين، والكابتن صفا عثمان، والدكتورة هدى وسيلي، وجانيت نظمي، وثناء إسماعيل، وسهير شلقاني، وتسلم عنها الجائزة ودينا شاهين، والدكتورة سمية مصطفى، ولبنى فاروق، ومايسة يوسف، وتسلم عنها الجائزة وعزة عبد الباري، ونهلة فاروق، وعبلة الشلقاني، وتسلم عنها الجائزة نجلها وعلاء شاهين، وإيمان بدراوي، وأمل السيد. هذا بالإضافة إلى تكريم خاص لمشجع الأهلي الراحل سيد خطاب، وتسلم عنه الجائزة نجله رمضان سيد خطاب.