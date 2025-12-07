قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ورتل القرآن.. الأزهر: إطلاق حملة لتعلم أحكام التجويد والتلاوة | تفاصيل
بعد تحذيرات تطبيق إنستاباي .. كيف تدخل البنك المركزي لحماية حسابات عملاء البنوك
عايزين يشِّيلوه خيبتهم.. تعليق ناري من تامر أمين على أزمة محمد صلاح
سبورتنج كلوب لواندا الأنجولي يفوز على رابطة الأصدقاء الإيفواري
لقد حصلت على نقاط إنستاباي.. تحذير من حيلة جديدة لسرقة بيانات العملاء
إحالة 40 طعنا علي نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب للنقض
لا مكان للشائعات.. أحمد موسى: مصر لن تسمح لأحد بتدمير اقتصادها
الإدارية العليا تؤجل 257 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب للأربعاء المقبل
أسوة بكأس العالم.. خضوع حكام ومساعدي الدوري الممتاز لاختبار الفواصل الزمنية
الإدارية العليا: عدم قبول 3 طعون علي نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب
نتيجة وأهداف وملخص مباراة منتخبي قطر وتونس بكأس العرب وترتيب المجموعة
حسام حسن قبل المونديال: أثق في لاعبي المنتخب وظهورهم بشكل أفضل من النسخ السابقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يكرم قدامى كرة السلة على هامش منافسات بطولة إفريقيا للسيدات

اللجنة العليا لبطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات
اللجنة العليا لبطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات
عبدالحكيم أبو علم

حرصت اللجنة العليا لبطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات، برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الاهلي، التي ينظمها الأهلي حتى 15 ديسمبر الجاري، اليوم على تكريم لاعبي ولاعبات كرة السلة القدامى بالنادي، تقديرًا لمشوار عطائهم الكبير وتفانيهم في خدمة الأهلي. 
حضر مراسم التكريم إبراهيم العامري فارق ورويدا هشام عضوا مجلس الإدارة وخالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي ومدير البطولة. 
وحرص محمد الجارحي على إهداء نجوم ونجمات كرة السلة القدامى علم الأهلي وهدية رمزية قبل أن يلتقط الجميع الصور التذكارية. 
وضمت قائمة الأسماء التي تم تكريمها اليوم كلًّا من: حنفي هيكل، وتسلم عنه الجائزة نجله إسلام، وطاهر رجب، وسيد مصطفى، وصلاح عثمان، وموسى علي، ومحمد سلعاوي، وزكريا عوض، وطه حسين وتسلم عنه الجائزة نجله محمود، وحسين فهمي، ومصطفى نصر، وعماد الدين مراد، وعبد الهادي الجزار، وأشرف توفيق، وتسلم عنه الجائزة نجله محمد، وسيد صابر، وهاني عبد المنعم وجيهان التوني، والدكتورة وفاء صلاح الدين، والكابتن صفا عثمان، والدكتورة هدى وسيلي، وجانيت نظمي، وثناء إسماعيل، وسهير شلقاني، وتسلم عنها الجائزة ودينا شاهين، والدكتورة سمية مصطفى، ولبنى فاروق، ومايسة يوسف، وتسلم عنها الجائزة وعزة عبد الباري، ونهلة فاروق، وعبلة الشلقاني، وتسلم عنها الجائزة نجلها وعلاء شاهين، وإيمان بدراوي، وأمل السيد. هذا بالإضافة إلى تكريم خاص لمشجع الأهلي الراحل سيد خطاب، وتسلم عنه الجائزة نجله رمضان سيد خطاب.

النادي الاهلي محمد الجارحي إبراهيم العامري خالد العوضي حنفي هيكل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في عدة مناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق

ترشيحاتنا

نابولي

تشكيل قمة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

إبراهيم حسن

إبراهيم حسن: ودية نيجيريا 16 ديسمبر باستاد القاهرة

ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

بالصور

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السبب مجهول .. زوج يتخلص من زوجته بعد 120 يوم زواج

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد