تكريم وفد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف بالمؤتمر العلمي الدولي

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تكريم وفد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية المشارك في المؤتمر العلمي الدولي الثالث لمعهد الدلتا العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، والمنعقد تحت عنوان: "مستقبل الهوية المهنية للخدمة الاجتماعية والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات"، وذلك تقديرًا لمشاركتهم الفعّالة في فعاليات المؤتمر وإدارة جلساته العلمية، و قد مثّل كلية الخدمة الاجتماعية التنموية في هذا الحدث العلمي كلّاٌ من الدكتور هنداوي عبد اللاهي حسن عميد الكلية مُعقِّبًا في الجلسة الحوارية الرئيسية والتي تضمنت خمس بحوث لاساتذة من جامعة جنوب الينوي بامريكا، والدكتور شريف سنوسي استاذ بقسم المجالات مقرّرًا لجلسة الأبحاث الثانية، والدكتور فضل محمد احمد وكيل الكلية معقبا لجلسة الأبحاث الثانية.



وأكد الدكتور طارق علي أن المحاور العلمية للمؤتمر جاءت شاملة ومتنوعة، حيث تناولت موضوعات محورية من أبرزها الخدمة الاجتماعية وقضايا المجتمع 2030، والخدمة الاجتماعية والتنمية المستدامة، والخدمة الاجتماعية والإرشاد النفسي والاجتماعي، والتسويق الاجتماعي، إضافة إلى مستقبل ممارسة الخدمة الاجتماعية مع الأفراد والجماعات والمجتمعات باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما شملت المحاور مستقبل تعليم الخدمة الاجتماعية في ظل التحول الرقمي، والاتجاهات الحديثة في التخطيط الاجتماعي، والقضايا الأخلاقية والتحديات المهنية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ودور الخدمة الاجتماعية في تحقيق أهداف المبادرات القومية وبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب الأمن السيبراني في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه المشاركة تأتي انطلاقًا من حرص جامعة بني سويف على تعزيز حضورها الأكاديمي والبحثي، والانخراط في القضايا المعاصرة المتعلقة بتطوير المهنة، لاسيما ما يرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وممارسات الخدمة الاجتماعية الحديثة، من خلال تعزيز الشراكات العلمية، وتمكين أعضاء هيئة التدريس من المشاركة الفعّالة في المحافل الأكاديمية المختلفة، بما يتيح تبادل الخبرات مع المؤسسات العلمية المشاركة، وبناء شراكات بحثية جديدة، كما تسعى الكلية، من خلال هذه المشاركة، إلى مواءمة برامجها التعليمية والبحثية مع متطلبات التحول الرقمي ورؤية مصر 2030، وتأكيد الهوية المستقبلية للخدمة الاجتماعية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.