نائب محافظ بني سويف يناقش خطط وآليات عمل المؤسسات الأهلية خلال المرحلة القادمة

أكد " بلال حبش" نائب المحافظ أهمية العمل الجماعي لمؤسسات المجتمع المدني،بجانب خطط الدولة التنموية والخدمية، ووضع رؤية لتطوير وتأهيل تلك الجمعيات للعمل على أرض الواقع، وتدريبها على رصد احتياجات الشارع الفعلية والعمل على تلبيتها، من خلال تدبير الموارد اللازمة لها،وذلك تحت مظلة تلك الوثيقة توحيد جهود العمل الأهلي، لمواكبة التغيرات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده "اليوم بتكليف من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم" بأعضاء المكتب التنفيذي للجنة توحيد جهود العمل الأهلي،وفي حضور : الدكتور محمد جبر معاون المحافظ ،الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن،الأستاذطه عبد العزيز رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات، وعدد من ممثلي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني.

استكمل نائب المحافظ مناقشته لإجراءات وآليات تفعيل محاور وأهداف عمل الوثيقة خلال الفترة القادمة،والتي تتضمن إعداد قواعد بيانات وخرائط محددة للمستفيدين من خدمات العمل الأهلى،لمنع الإزدواجية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع مراعاة التكامل والتنسيق مع الخريطة التنموية للمحافظة، وذلك من خلال بناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لتعزيز كفائتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام والشفافية فى العلاقة بين كافة مؤسسات المجتمع المدنى،

كما تم التاكيد على تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب خاصة في القرى والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية ، بجانب رصثد كافة الاحتياجات لتحديد المشروعات المطلوبة ضمن منظومة متكاملة تراعي احتياجات وأولويات المشروعات لتنفيذها سواء ضمن الخطط الاستثمارية أو بالتعاون مع الجهات والهيئات المانحة.