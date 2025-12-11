الحسن القاهرة والفيوم يتصدران دوري السلة للكراسي المتحركة رجال

أسدل الستار على منافسات الدور الأول من بطولة الدوري العام لكرة السلة على الكراسي المتحركة موسم 2025/2026 للرجال، والتي أقيمت على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر، وشهدت أداءً قويًا من مختلف الفرق المشاركة.

وانتهى الدور الأول بتصدر فريق الحسن القاهرة المجموعة الأولى بعد أداء ثابت وانتصارات مؤثرة، ليؤكد الفريق عزمه المنافسة على لقب الموسم الحالي. وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالآتي:

1. الحسن القاهرة

2. دمنهور

3. المستقبل

ونجح الثلاثي في حجز مقاعدهم بين الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية المخصصة لتحديد المراكز من الأول حتى السادس، وفق نظام البطولة الذي يمنح الفائز نقطتين والخاسر نقطة واحدة.

أما المجموعة الثانية فجاءت أكثر اشتعالًا، وتمكن الفيوم من إنهاء الدور الأول في الصدارة، متفوقًا على المنيا وبني سويف، ليحسم مقعده في الدور النهائي دون عناء. وجاء ترتيب المجموعة الثانية:

1. الفيوم

2. المنيا

3. بني سويف

وبذلك تكتمل قائمة المتأهلين الستة للدور النهائي: الحسن القاهرة، دمنهور، المستقبل، الفيوم، المنيا، وبني سويف فيما تنتقل بقية الفرق للمنافسة على المراكز من السابع إلى الثاني عشر وفقًا للوائح الاتحاد.

واعتمد الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة برئاسة مي زين الدين نظامًا يهدف لزيادة وتيرة المنافسة وتحسين الاحتكاك الفني بين الأندية، من خلال تقسيم الفرق إلى مجموعتين في الدور الأول، ثم دمج أفضل ثلاثة من كل مجموعة في دور نهائي يجمع الكبار فقط، وهو ما جعل المباريات أكثر حسمًا وإثارة منذ الجولة الأولى.

وشهدت أيام المنافسات مواجهات قوية أبرزها صدام الحسن القاهرة مع البنك الأهلي، ومباراة الفيوم أمام بني سويف، بجانب لقاءات المنيا وكفر الشيخ التي لعبت دورًا مؤثرًا في شكل المجموعة الثانية.

من المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية والنهائية في فبراير 2026، حيث تبدأ الفرق الستة المتأهلة صراعها المباشر على لقب الدوري، بينما تعمل بقية الفرق على تحسين ترتيبها العام قبل نهاية الموسم.

ويأتي ذلك بالتوازي مع الانطلاقة التاريخية لأول دوري رسمي للسيدات بنظام 3x3، في خطوة اعتبرها الاتحاد بداية حقيقية لتأسيس قاعدة موسعة للعبة ورفع مستوى المشاركة النسائية في البطولات المحلية والدولية.