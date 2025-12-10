تعليم بني سويف ينظّم ندوة توعوية بعنوان "تصحيح المفاهيم وإخلاص النية لله"

نظّمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف ندوة توعوية للعاملين بديوان عام المديرية تحت عنوان "تصحيح المفاهيم وإخلاص النية لله"، وذلك برعاية الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، وبإشراف الأستاذة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبالتعاون مع منطقة الوعظ والفتوى بالأزهر الشريف.

حضر فعاليات الندوة كلٌ من الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية، وفضيلة الشيخ رضا محمد عبد العليم مدير عام الدعوة والإعلام الديني بالأزهر، إلى جانب عدد من قيادات التربية والتعليم ومسؤولي المؤسسة الأزهرية.

وتناولت الندوة مجموعة من المحاور الجوهرية، أبرزها: تعزيز قيم الانتماء والولاء داخل المؤسسات الحكومية ، ترسيخ الأخلاق المهنية ودورها في الارتقاء بالمنظومة التعليمية .

التوعية بمخاطر الشائعات وسبل مواجهة المعلومات المغلوطة ، التأكيد على دور الأزهر الشريف ومؤسسات التعليم في نشر الوعي السليم بين العاملين والمجتمع.

وأكد المتحدثون خلال الندوة أهمية التعاون المستمر بين الأزهر الشريف ومديرية التربية والتعليم في تنفيذ برامج توعوية تُسهم في الارتقاء بالسلوك الوظيفي، وتعزّز القيم الإنسانية والدينية الداعمة لجودة الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت الندوة تفاعلاً ملحوظًا من الحضور، الذين أشادوا بالمحتوى المقدم وما حمله من رسائل إيجابية تُسهم في تعزيز بيئة العمل وبناء موظف واعٍ قادر على أداء مهامه بكفاءة ومسؤولية.