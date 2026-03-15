العراق : افتتاح منافذ حدودية جديدة قريبا لزيادة التبادل التجاري

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية الفريق عمر الوائلي اليوم /الأحد/ عن قرب افتتاح منافذ حدودية جديدة .. مؤكدا أنه سيتم تهيئة منافذ بديلة في حال إغلاق أي منفذ حدودي.

وقال الوائلي - لوكالة الأنباء العراقية (واع) - : "إن التبادل التجاري مستمر عبر المنافذ الحدودية كافة ، وتدفق البضائع يجري بشكل طبيعي".. مضيفا : "نظراً للظرف الحالي الذي تمر به المنطقة ، فإن هيئة المنافذ الحدودية اتخذت إجراءات احترازية في حال حصول أي غلق لأي منفذ".

وأوضح أن من بين هذه الإجراءات تهيئة منافذ بديلة تعمل ولن يحصل أي إرباك أو تضرر بالسوق العراقية.. مؤكدا أنه في مطلع الأيام المقبلة سنشهد افتتاح منافذ جديدة سيكون لها دور في زيادة عمليات التبادل التجاري ومرور المسافرين.