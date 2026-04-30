أسعار الذهب اليوم الخميس في الأسواق داخل مصر.. فيديو

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بأسعار الذهب اليوم بالأسواق.

ووفقا للتقرير، أكد أحد أصحاب محلات الصاغة، أن الحرب الإيرانية الأمريكية غيرت كل مفاهيم الشراء، لأنها تحكمت فى الطاقة أسعارها، موضحا أن أسعار الذهب أنخفضت، نتيجة إستمرار الحرب، أرتفعت أسعار البترول والدولار بدلا منه.

وتابع: “الذهب أنخفض بنسبة كبيرة، حيث أنه منذ بداية الحرب أنخفض بحوالي 400 إلى 500 جنيها لكل جرام، ونصيحتنا دائما لو معاك أى فلوس زيادة عن احتياجاتك الأساسية أشتري بها ذهب أيا كان سعره، واستمرار الحرب معناه نزول سعر الذهب، وانتهائها ووجود مفاوضات معناه ارتفاعه”.

وأشار: “عيار 24 بـ 8 ألاف جنيها، وال21 بـ 7 ألاف، وال18 بـ 6 ألاف”.