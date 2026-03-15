الجامعة العربية: إطلاق موقع إلكتروني مخصص لمشروعات الأسر المنتجة

جددت جامعة الدول العربية دعمها وتعزيزها لمشروعات الأسر المنتجة، باعتبارها أحد الحلول الفعّالة للحد من الفقر بمختلف أبعاده، وتوفير فرص العمل اللائق، بما يسهم في تحقيق الاندماج الاجتماعي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر العربية.

جاء ذلك بحسب بيان صادر اليوم الأحد، ضمن احياء الجامعة العربية لليوم العربي للأسر المنتجة، الذي يوافق 15 مارس من كل عام.

وأشارت الأمانة العامة للجامعة العربية، من خلال أجهزتها المعنية وفي مقدمتها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إلى مبادرتها الرامية إلى تطوير مشروعات الأسر المنتجة وتحويلها إلى مشروعات ريادة أعمال، وذلك عبر الانتقال من مرحلة الدعم النقدي المشروط إلى مرحلة التأهيل والتدريب والتوجيه، بما يتيح تحقيق دخل ثابت ومستدام لتلك الأسر.

كما تسعى الجامعة، بالتعاون مع شركائها، ولا سيما القطاع الخاص العربي ومؤسسات التمويل، إلى دمج بعض مشروعات الأسر المنتجة كمدخلات رئيسية في الصناعات الكبرى، بما يعزز استدامة هذه المشروعات ويحقق عوائد اقتصادية مجزية، ويُرسّخ مبدأ العمل اللائق، ويضمن عدم ترك أحد خلف ركب التنمية.

وتندرج هذه الجهود في إطار دعم أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وبخاصة ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي. كما تعمل الجامعة على تطوير نماذج مبتكرة لبعض هذه المشروعات من خلال توظيف التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي.

وتركز هذه المبادرات كذلك على تمكين الشباب والفتيات، إلى جانب دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما المتميزين منهم في مجالات التكنولوجيا والابتكار، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل أو الإنتاج.

وبهذه المناسبة، أعلنت جامعة الدول العربية عزمها إطلاق موقع إلكتروني مخصص لمشروعات الأسر المنتجة التي جرى تحويلها إلى مشروعات ريادة أعمال، بهدف تبادل الخبرات العربية وتسويق هذه المشروعات وتعزيز فرص نجاحها واستدامتها.