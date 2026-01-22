جهود أمنية لحل لغز العثور على رضيع بمقلب قمامة في فيصل

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة رضيع وسط القمامة بمنطقة فيصل.

ويتولى فريق بحث من مباحث الجيزة فحص كاميرات المراقبة للتوصل إلى هوية ملقي الرضيع.

تلقت غرفة النجدة بلاغا من أهالي منطقة فيصل بالعثور على جثة رضيع وسط القمامة، انتقلت على الفور قوة من مباحث الجيزة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

وأشارت التحريات إلى أنه تم العثور على جثة الرضيع وسط القمامة متوفيا وتبين انه حديث الولادة ورجحت التحريات أنه نتج من علاقة محرمة وتم التخلص منه تجنبا للفضيحة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.