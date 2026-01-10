ضربته بالمفتاح.. نص التقرير الطبي في واقعة التعدي على شاب في فيصل

حصل موقع صدى البلد على نص التقرير الطبي لشاب تعرض للضرب على يد ربة منزل ونجلها بسبب تركيب كاميرات المراقبة.

وكشف التقرير الطبي، وجود خدوش بالزراع الأيسر والصدر والرقبة ولا يوجد اصابات أو كدمات ظاهرية أخرى وابلغنا شفاهتن أنه متضرر من المدعوة م .ز. ونجلها وذلك لقيامهم بالتعدى عليه بالسب والشتم والضرب واحداث اصابتهم الواردة بالتقرير الطبي .

وجاءت أقوال المجني عليه كالأتي، ما تفصيلات بلاغك ؟

ج: النهاردة حوالي الساعة 8 العشاء في شارع ماجد حماد المريوطة فيصل ربة منزل ونجلها تعدوا عليه بالضرب.

س: من أمام من حدث ذلك ؟

ج: امام الناس فى الشارع ويوجد كاميرات مراقبة

س:بما تتهم المشكو في حقها؟

ج: بالتعدى عليا بالسب والشتم والتهديد والتوعد بالايذاء والضرب واحداث اصابتي بدون وجه حق.

س: هل يوجد بك إصابات، ومن محدثها ، وبأي شي أحدثها ؟

ج:ايوة الواردة بالتقرير الطبي ومحدثها المشكو فى حقهم وضربتي بمفتاح شقة وقطعت ملابسي

س: وما سبب تعدى المشكو في حقه عليك ؟

ج: بسبب قيام المشكو في حقهم تركيب كاميرات مراقبة تكشف الرؤية عن الجراج سكني وعند معاتبتهم قام بالتعدى عليا بالسب والشتم والضرب بدون وجه حق.

شهد شارع ماجد حماد بمنطقة فيصل، مشاجرة عنيفة بين شخص وجاره حيث تحول خلاف بينهما بسبب كاميرات المراقبة إلى مشاجرة انتهت بإصابات وبلاغ رسمي.

وقال محمود السمري، محامي المجني عليه، أنه جاري تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين بالتعدي على موكلي بعد الاستماع إلى أقوالهم في اتهامهم بالسب والقذف والتعدي.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المجني عليه يدعى حسام حسن، حيث اتهم جارته ونجلها بالاعتداء عليه بالضرب والسب باستخدام "مفتاح شقة" كسلاح، ما تسبب له بخدوش وتمزق ملابسه.

وأوضحت التحقيقات، إن الواقعة حدثت مساء يوم الواقعة في تمام الساعة الثامنة تقريبًا، أثناء تواجد المجني عليه في شارع ماجد حماد بمنطقة المريوطية فيصل، حيث دار خلاف بينه وبين المشكو في حقهما بسبب قيامهما بتركيب كاميرات مراقبة تكشف رؤية الجراج الخاص بمحل سكنه.

وأضاف، أنه عند معاتبته لهما بشأن الكاميرات، تطور الأمر إلى مشادة كلامية تحولت إلى اعتداء لفظي وبدني، مشيرًا إلى أن نجل المشكو في حقها قام بضربه بمفتاح شقة، ما أدى إلى تمزق ملابسه وإصابته بالخدوش.

وأكد الشاكي أن الاعتداء تم أمام عدد من الجيران والمارة، مطالبًا بمراجعة كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع لتوثيق الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.