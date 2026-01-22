قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تمكن ضباط مباحث مركز زفتي بمحافظة الغربية اليوم من ضبط شقيقين اعتدا على والدهما بطعنات غادرة بواسطة "سكين مطبخ " مما تسبب في وفاته وإصابة شقيقهم الثالث بطعنات وكدمات بسبب خلافات أسرية وطردهما من منزل الأسرة بقرية دمنهور الوحش بنطاق دائرة مركز زفتى.

 وتم نقل الضحية والمصابين إلي طوارىء مستشفى زفتي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز زفتى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع عجوز  مسن على يد نجليه بدائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك أمني عاجل 

وكشفت التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وبين نجليه بسبب خلافات أسرية، تصاعدت  سريعًا إلى مشاجرة عنيفة، اعتدى خلالها المتهمان على والدهما باستخدام سلاح أبيض، موجهين له جرحًا قطعيًا بالرقبة من الأمام و8 طعنات نافذة بالصدر، فسقط  غارقًا في دمائه ووفاته.

سقوط المتهمين 

وبتقنين الإجراءات الأمنية تمكن العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي زفتي والسنطة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط مرتكبي الواقعة، وهما أحمد. ع وإبراهيم. ع، ويبلغان من العمر ما بين 30 و34 عامًا، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، مؤكدين أن خلافات عائلية ممتدة بين زوجتيهما ووالدهما كانت السبب وراء الواقعة، ما دفعهما للاعتداء عليه وقتله.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

