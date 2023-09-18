شبه الكيس.. ناقد موضة يحرج نوال الزغبي بسبب فستانها| شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة خلال مشاركتها في حفل الموريكس مساء أمس.

تألقت نوال الزغبي في الحفل بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ومنفوش للغاية وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت نوال الزغبي حذاء أنيق ذا كعب عالي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

ولكن علق إيلي حنا، ناقد الموضة اللبناني على إطلالة نوال الزغبي بحفل توزيع جوائز الMurexDor قائلا:"الفستان بالجزء العلوي حلو... اما الجزء السفلي ف مش موفق و طالع بيشبه الكيس…الشعر حلو و المجوهرات موفقين... بس كالعادة فيه مشكلة بالمكياج و تحديدا التان تبع المكياج يلي فيه شي مش زابط."

تابع ناقد الموضة اللبناني:"نوال عادة بتلبس اشياء افضل و توقعت منها شي احسن…..و بعطي الاطلالة 6/10."





نوال الزغبي