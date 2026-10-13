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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الوزراء يصدر قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لأربع سنوات قادمة

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية
الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات من أكتوبر ٢٠٢٦ إلى أكتوبر ٢٠٣٠ وذلك وفقًا لقانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والقرار الجمهوري بالنظام الأساسي للهيئة.

يترأس التشكيل الجديد لمجلس الإدارة الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية ، بعضوية نائبي رئيس الهيئة  محمد الصياد والدكتور طارق سيف، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري يختاره محافظ البنك.

التشكيل الجديد

ويضم التشكيل الجديد من الشخصيات العامة ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والفنية والقانونية، كلًا من:

- الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة

- الدكتور محمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

- الدكتور إيهاب محمد عبدالرحمن إبراهيم، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة

- الدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

- الدكتورة أماني سمير عبدالفتاح، الخبيرة المصرفية والمتخصصة في الائتمان والاستثمار

وبهذه المناسبة؛ أعرب الدكتور إسلام عزام، عن خالص تقديره لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا استمرار الهيئة في العمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفي بأنشطته المتعددة، وتعظيم إسهامها في الاقتصاد الوطني، وتوسيعها وتعميقها لتحقيق أهداف الشمول المالي على ضوء "رؤية مصر 2030" وبما يضمن التوازن التام بين ازدهار الأنشطة وحماية حقوق المتعاملين.

وتقدم رئيس الهيئة بالتهنئة إلى الأعضاء الجدد في تشكيل مجلس الإدارة، مرحبًا بهم، ومعبّرًا عن اعتزازه بما يمثلونه من إضافة كبرى ودعم حيوي إلى الهيئة، لما يتمتعون به من خبرات عملية مميزة وقدرات فائقة في المجالات المالية والقانونية والفنية والإدارية، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة خطط الهيئة وقراراتها خلال المرحلة المقبلة.

الرقابة المالية رئيس مجلس الوزراء الأدوات المالية غير المصرفية البنك المركزي المصري الاقتصاد

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