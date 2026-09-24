اختبار الضغط.. أسامة كمال يحلل تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الاقتصاد المصري خاض بالفعل ما يُعرف بـ «اختبار الضغط» خلال موجة التصعيد والحرب الأخيرة في المنطقة، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي سلّط الضوء في أحدث تقاريره على آلية تعامل الأسواق المالية مع هذه الصدمة الجيوسياسية.

وأوضح كمال، خلال برنامجه مساء Dmc، المذاع على قناة dmc، أن فكرة «اختبار الضغط» في علم الاقتصاد تقوم على وضع النظام المالي تحت ظروف قاسية واختبار مدى قدرته على الصمود، متسائلاً: ماذا يحدث لو خرج المستثمرون بسرعة؟ لو تعرضت العملة لضغط؟ لو ارتفعت أسعار الطاقة؟ وهل تظل الصدمة محصورة داخل الأسواق المالية أم تنتقل لتضرب باقي أركان الاقتصاد الحقيقي؟".

وأضاف أن تقرير صندوق النقد الدولي الصادر أمس تناول حركة "الأموال الساخنة" والسندات الحكومية، وهي التدفقات المالية الأكثر سرعة وحساسية في الدخول والخروج، حيث تتأثر فوراً بظهور أي مخاطر جيوسياسية أو عند بروز فرص واستثمارات بعوائد أفضل في أسواق أخرى.

وأشار الإعلامي إلى أن التجربة الأخيرة أثبتت حقيقة التعامل مع هذه الأموال الفجائية، مؤكداً أن العبرة في مثل هذه الأزمات تكمن في وجود حوائط صد وسياسات نقدية مرنة قادرة على امتصاص خروج رؤوس الأموال وتحركات الأسواق، دون أن تحول الصدمة المالية إلى أزمة تمس حياة المواطن أو تؤثر على قطاعات الإنتاج والاقتصاد الحقيقي.