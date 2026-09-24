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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد أيام..استكمال صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

مرتبات
مرتبات
محمد يحيي

تستكمل وزارة المالية اعتبارًا من الأحد المقبل، عمليات صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 لكل العاملين بالدولة.

ووفقا لتقرير صادر عن الوزارة باعتبارها الجهة المعنية في الحكومة المختصة بصرف مرتبات العاملين بالدولة؛ فإنه سيتم استكمال عمليات تحويل كل الرواتب على الحسابات البنكية الخاصة بالموظفين للشهر الثالث على التوالي خلال السنة المالية 2026-2027 الحالية.

مرتبات

أول يوم مرتب

بدأت وزارة المالية في صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 لكل العاملين بالحكومة والتي تتضمن كافة الهيئات والوزارات الخاضعة للموازنة العامة؛ اعتباراً من اليوم الخميس.

وحسب تقارير رسمية صادرة وزارة المالية والتي تتضمن تبكير عمليات صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 بالزيادات الجديدة التي تم إقرارها لكل العاملين بالدولة مع بدء السنة المالية الحالية.

الحد الأدني للأجور

مع بدء السنة المالية 2026-2027 الحالية أقرت الحكومة تفعيل الحد الأدني للأجور بواقع 8 آلاف جنيه شهريًا على الأقل لكل العاملين بالدولة.

مرتبات

 موعد صرف المرتبات

وتستهدف وزارة المالية على مدار 4 أيام أخرى متصلة، صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 الجاري؛ لصالح 5.4 مليون موظف على مستوى أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة؛ ستتقاضي مرتباتها.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل على تحسين أوضاع العاملين بالحكومة.

 

ثالث مرتب في السنة المالية الجديدة

مع إقرار الحد الأدنى للأجور ستبدأ الحكومة ممثلة في وزارة المالية في صرف ثالث مرتبات السنة المالية الجديدة .

ومن المقرر أن يتم استكمال عمليات صرف المرتبات من الفترة 27 حتي 30 سبتمبر الجاري، حيث تتضمن مواعيد الاستحقاق أيام الأحد حتي الأربعاء المقبل من نفس الأسبوع

مرتبات سبتمبر 2026 بالزيادة الجديدة

وبموجب إجراءات وزارة المالية فإن العاملين بالدولة سيتقاضون 8 آلاف جنيه بحد أدني وإقرار 12% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

وستتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 750 جنيهًا.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

تفاصيل زيادات الأجور

  • الدرجة الوظيفية السادسة :  8800 جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الخامسة : 9822 جنيهًا.
  • الدرجة الوظيفية الرابعة:  9934 جنيهًا
  • الدرجة الوظيفية الثالثة والثانية:10.5 ألف جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الأولى: 11.054 ألف جنيه.

الدرجات العليا:

  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: 12.286 جنيها.
  • الدرجة العليا: 13.294 جنيها.
  • الدرجة الممتازة : 15.534 جنيها.
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