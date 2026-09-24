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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة كمال: الفقر الحقيقي هو الاستسلام وفقدان الأمل

الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال
محمود زيدان

قال الإعلامي أسامة كمال: "ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا)، مشيراً إلى أن الشيطان دائماً يبث داخلنا الخوف من رزق الغد.

وأضاف، مقدم برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»: يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن الشيطان دايما بيخوفنا من بكره، بيصور لنا إن الرزق قليل وإن الأبواب مقفولة وإننا مش هنقدر نكمل".

وأوضح أن الحقيقة أن الفقر ليس مجرد نقص فلوس، الفقر الحقيقي هو الاستسلام وفقدان الأمل، مضيفاً «الساعي وهو مش عارف هيجي منين، ده مش فقير.. ده غني بإيمانه، غني بعزيمته، غني بثقته إن ربنا مش بينسى عباده».

أخبار توك شو أسامة كمال مساء dmc الإعلامي أسامة كمال

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