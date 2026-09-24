استشاري: غسل العين بالماء فورًا ينقذ البصر عند التعرض للمواد الكيميائية والمنظفات

أكد الدكتور محمد حسب الله، استشاري جراحة العيون، أن التدخل السريع عند دخول مواد غريبة أو كيميائية إلى العين مثل الصابون، والكلور، والأحماض، والمظفات المنزلية كفيل بتخفيض حدة الضرر بشكل هائل قبل الوصول إلى المستشفى.

وأوضح "حسب الله"، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الخطوة الأولى والأساسية تمثل في فتح العين مباشرة تحت صنبور المياه لتخفيف تركيز المادة الكيميائية وتقليل تأثيرها الحارق على الأنسجة، فضلًا عن غسل العين فورًا دون انتظار الذهاب للمستشفى؛ حيث يبدأ الطبيب هناك باستكمال عملية الغسل باستخدام المحاليل المخصصة.

وحذّر استشاري جراحة العيون، من خطورة التساهل أو الانتظار عند التعرض لتلك المواد، مشيرًا إلى أن تأخير الغسل بالماء قد يؤدي إلى مضاعفات جسيمة على المدى القريب والبعيد، من أبرزها الإصابة بقرحة القرنية، فضلًا عن التهابات حادة بشبكية والتهاب الملتحمة، علاوة على حدوث التهاب قزحي داخل العين، إضافة إلى تكوين سحابة على القرنية قد تؤثر دائمًا على جودة الرؤية والبصر.

وشدد على أن امتلاك ثقافة الخطوة الأولى والإسعافات الأولية لدى عامة المواطنين هو الحصن المنيع لتقليل خسائر الحوادث المنزلية واليومية.