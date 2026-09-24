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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نجل جمال عبد الناصر: جزمة عبد الناصر معلمة على قفا جماعة الإخوان وموتوا بغيظكم

عبد الحكيم جمال عبد الناصر
عبد الحكيم جمال عبد الناصر
محمود محسن


أكد المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أنه فوجئ بخبر صدور حكم بحبسه غيابياً في قضية تتعلق بالتعدي على قطعة أرض في البحر الأحمر، مشيراً إلى أنه علم بالواقعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يعرف تفاصيل القضية أو ملابساتها.

وقال عبد الحكيم جمال عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري" إنه كانت له علاقة سابقة بقطعة الأرض محل القضية، إلا أنه قام ببيعها وانتهت علاقته بها، مؤكداً أنه فوجئ بعد ذلك بتداول خبر الحكم عليه غيابياً.

وتابع «أنا معرفش مين اللي حرك دعوى ضدي، وأنا لست طرفاً في القضية»، مشيراً إلى أنه لا يمتلك حالياً شركة في البحر الأحمر، ولا أراضي أو شركة مقاولات هناك.

وأشار إلى أن علاقته بمجال المقاولات انتهت منذ نحو 14 عاماً، مؤكداً أن ما يتم تداوله بشأن ارتباطه الحالي بأي شركات أو أراضٍ في البحر الأحمر لا يمت إلى الواقع بصلة، بحسب تصريحاته.

موتوا بغيظكم

وفي سياق حديثه عن تداول خبر الحكم عليه، اتهم عبد الحكيم جمال عبد الناصر جماعة الإخوان المسلمين، بحسب قوله، باستغلال الخبر بدافع ما وصفه بالنكاية في والده الزعيم جمال عبد الناصر، مضيفاً: «جزمة عبد الناصر معلمة على قفاكم، وموتوا بغيظكم».

المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر القضية ملابسات مصطفى بكري

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