"القومية لضمان الجودة" تمنح التربية للطفولة المبكرة بجامعة دمنهور الاعتماد البرامجي

أعلن الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، حصول كلية التربية للطفولة المبكرة على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد "برنامج بكالوريوس في التربية رياض أطفال"، ليأتي هذا الإنجاز تتويجا لرؤية استراتيجية طموحة وجهود مؤسسية حثيثة للارتقاء بمخرجات الجامعة التعليمية والبحثية، في إنجاز أكاديمي يكتب فصلا جديدا في مسيرة التميز والريادة، ويؤكد مكانة جامعة دمنهور على خريطة الجامعات المصرية المعتمدة.

من جانبه، تقدم رئيس جامعة دمنهور بخالص التهنئة للدكتور مصطفى حمزة، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، وأسرة الكلية من قيادات أكاديمية، وأعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة، وجهاز إداري، وطلاب، مؤكدا أن هذا الاعتماد هو ثمرة عمل جماعي دؤوب والتزام صارم بتطبيق المعايير القياسية للجودة.

وأكد الدكتور إلهامي ترابيس أن حصول كلية التربية للطفولة المبكرة على الاعتماد البرامجي يمثل شهادة ثقة وطنية في كفاءة منظومتنا التعليمية، ويعكس قدرة جامعة دمنهور على إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة محليا وإقليميا، مشيرا إلى أن جامعة دمنهور تمضي قدما وفق خطة استراتيجية شاملة تستهدف اعتماد كافة كلياتها.

وأوضح "ترابيس" أن استراتيجية الجامعة تأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، وتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهدا في توفير الدعم الفني والمادي لكافة كلياتها لتحقيق معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي.

وأضاف "ترابيس" أن كلية التربية للطفولة المبكرة تحتل مكانة مجتمعية بارزة، كونها منوطة ببناء شخصية النشء في مرحلة الطفولة المبكرة، وهي ركيزة أساسية في تشكيل الوعي وخدمة احتياجات المجتمع التنموية.

هذا وقد أعرب الدكتور مصطفى حمزة عن بالغ فخره بهذا الإنجاز، مؤكدا أن حصول الكلية على الاعتماد البرامجي يعكس تضافر جهود جميع منتسبي الكلية من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وطلاب على مدار شهور طويلة، لافتا إلى أن هذا الاعتماد ليس فقط تتويجا لجهود أسرة الكلية، بل هو التزام متجدد بمواصلة التطوير والتحديث المستمر لبرامج الكلية الأكاديمية والبحثية، بما يضمن إعداد معلمات جيل المستقبل وفق أحدث النظم، وتعزيز دور الكلية الريادي في خدمة وتنمية المجتمع، موجها الشكر والتقدير لإدارة الجامعة برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس على دعمه الدائم والمستمر.

وتؤكد جامعة دمنهور أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة على طريق الريادة والتميز الأكاديمي، مع تطلع دائم لتحقيق مزيد من النجاحات التي تخدم مسيرة الوطن التعليمية.