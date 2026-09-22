أسامة كمال: التحركات الإقليمية المتسارعة تؤكد أهمية الدور المصري

حذر الإعلامي أسامة كمال من تصاعد التوترات والأزمات الدولية، مؤكدًا أن سرعة الأحداث تفرض حالة من القلق، داعيًا إلى الاستعداد وعدم الاستسلام للخوف والهواجس.

وقال أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج “مساء دي إم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن هناك أهمية للتحركات المصرية في شرق المتوسط، مؤكدا أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مسؤولين من اليونان وقبرص، وما تعكسه من تنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية.

الأمن المائي المصري

وفي ملف سد النهضة، شدد على أهمية تصريحات وزير الموارد المائية والري هاني سويلم بشأن حماية الأمن المائي المصري ورفض الإجراءات الأحادية على النيل الشرقي، مشيرًا إلى أن التطورات المرتبطة بالسد تظل من أبرز الملفات الاستراتيجية بالنسبة لمصر.