شاهيناز: الرجل لازم يستحق يكون سيد.. والمرأة اللي يعتمد عليها بتحتاج تظهر شخصيتها القوية

كشفت المطربة شاهينازعن تفاصيل من حياتها الفنية والشخصية، مشيرة إلى أنها خاضت تجربة في تصميم الأزياء قبل أن تعود مجددًا إلى الغناء، مؤكدة أن حبها للموسيقى والفن جعلها غير قادرة على الابتعاد عن الغناء لفترة طويلة.

وقالت شاهيناز، خلال استضافتها ببرنامج «كلام الناس»، إنها قدمت عددًا من الأغاني خلال فترة ارتدائها الحجاب، من بينها أغنية «أيام حياتك»، التي وصفتها بأنها تحمل التفاؤل والبهجة والنظرة الإيجابية للمستقبل، إلى جانب أغنية «شكرًا قوي»، موضحة أن الأخيرة حظيت بإعجاب كبير من جانب الفتيات.

وعن رؤيتها للعلاقة بين الرجل والمرأة، قالت شاهيناز إن الرجل يجب أن تكون له مكانته ودوره داخل العلاقة، لكن ذلك مرتبط بمدى استحقاقه لهذه المكانة.

وأضافت: «الراجل لازم يحترم، ولازم يبقى ليه كلمة، ولازم في الآخر القرار قراره، وما فيش مانع يبقى سيد في بعض الأحيان».

وتابعت موضحة: «بس الراجل اللي يستحق يبقى سيد، لازم هو يشوف إيه اللي عليه الأول قبل ما يطلب».

شاهيناز: اعتبرها بنتك أو أختك.. هتشوف منها الحاجات اللطيفة

وتحدثت شاهينازعن طريقة تعامل الرجل مع المرأة، مؤكدة أن العلاقة لا يجب أن تقوم على الندية طوال الوقت، قائلة: «روّح اعملها لأنها بنتك، لأنها أختك».

وأضافت: «خلي بالك دايمًا الصدمات بتحصل من الندية، مفيش حد بيبقى ند مع بنته، مفيش حد بيبقى ند مع أخته، وأحيانًا مفيش حد بيبقى ند مع صديق».

وتابعت: «اعتبرها صاحبتك، اعتبرها بنتك، اعتبرها أختك، هتشوف منها كل الحاجات اللطيفة».

وأشارت إلى أن بعض الخلافات بين الرجل والمرأة قد تكون نتيجة عدم وجود التوازن في العلاقة، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك تناسب بين ما يقدمه كل طرف وما يطلبه من الآخر.

شاهينازعن شخصيتها: المرأة اللي يعتمد عليها مش دايمًا بتكون مدلعة

وعن شخصيتها، خاصة مع انتمائها لبرج القوس، قالت إن المرأة التي يعتمد عليها الآخرون قد تضطر في أوقات كثيرة إلى إظهار جانب قوي من شخصيتها.

وتابعت: «الست دايمًا اللي يعتمد عليها مش دايمًا بتكون الدلوع اللاتيم، لا، فيه أوقات خلاص هي لازم تسيب الشخصية القوية».

وأكدت أن شخصيتها تجمع بين الجانبين، موضحة: «ده موجود وده موجود.. كله وليه، إنت بقى اختار».