ياسمين عز عن ارتفاع أسعار البيض: لما تتكالبوا على الحاجة سعرها بيغلى

علقت الإعلامية ياسمين عز على الارتفاع الملحوظ في أسعار البيض، مشيرة إلى أن سعر طبق البيض ارتفع من نحو 60 جنيهًا إلى 120 جنيهًا في المزرعة، وهو ما قد يجعله يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 150 و160 جنيهًا.

وخلال حديثها في برنامج «كلام الناس»، تطرقت ياسمين عز إلى الأسباب المتداولة وراء ارتفاع أسعار البيض، ومنها زيادة أسعار الأعلاف، وتصدير البيض إلى ليبيا، إلى جانب بداية موسم المدارس وزيادة الإقبال على شرائه.

وقالت ياسمين عز ساخرة من فكرة ارتباط ارتفاع الأسعار بموسم المدارس: «العيال بتاكل بيض كتير وهو ده سبب الغلا؟ أنا الحقيقة بشوف ولا طفل من اللي شفتهم واللانش بوكس بتاعهم فيه بيض».

وتابعت متحدثة عن تعامل المستهلكين مع ارتفاع وانخفاض الأسعار: «ما تعبروا البيض، سعره هيرخص أو هيبقى معتدل، هتهفتوا عليه عشان غلي؟»

وأضافت: «لما بتسيب الحاجة، إنت عارف سعرها بيروح فين، ولما تتكالب على الحاجة بيغلى سعرها».

واختتمت حديثها برسالة للمستهلكين قائلة: «لو حبيتوا البيض ووحشكم، هيغلى عليكم»، داعية إلى التعامل مع شراء البيض بصورة أكثر اعتدالًا.