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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ياسمين عز تكشف تفاصيل 4 قضايا بعد استخدام اسمها وصورتها في خبر مفبرك

ياسمين عز
ياسمين عز
رحمة سمير

كشفت الإعلامية ياسمين عز عن تعرضها لواقعة استخدام اسمها وصورتها على خبر يخص مذيعة أخرى، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات قانونية فور علمها بالواقعة.

وقالت ياسمين عز، خلال حديثها في برنامج «كلام الناس»، إنها فوجئت بوضع اسمها وصورتها باستخدام الفوتوشوب على خبر لمذيعة أخرى، مشيرة إلى أن الخبر انتشر بشكل واسع عبر إحدى الصفحات.

وأضافت: «نفس الموقف حصل معايا، وفورًا رفعت 4 قضايا و4 محاضر»، موضحة أن بعض الصفحات حذفت الخبر بعد علمها بأنها ستتخذ إجراءات قانونية، لكنها كانت قد احتفظت بالأدلة اللازمة.

وأكدت ياسمين عز رفضها لما وصفته باستباحة أسماء وصور المشاهير، قائلة: «هل إحنا مستباحين عشان مشاهير؟ لا، إحنا مش مستباحين».

وتابعت: «كل حد يحصل معاه كده فورًا يعمل قضية وما يتنازلش أبدًا»، مشددة على ضرورة التعامل بحسم مع أي محتوى يتضمن إساءة أو اتهامات تمس سمعة الأشخاص.

كما دعت إلى ضرورة التأكد من صحة الأخبار ومصادرها قبل تداولها، قائلة: «تأكد بالخبر، تأكد بالمصدر، تأكد إن فلان هو اللي عمل ده وحط اسمه وصورته، إنما نرمي اتهامات على الناس جزافًا لا».

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية الانتباه إلى الصفحات والمواقع غير الموثوقة، قائلة: «المواقع اللي ملهاش هوية والمواقع غير الموثوقة لازم يكون لها حل».

تشهير حقوق المشاهير الإعلام أخبار كاذبة مواقع يرموثوقة

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