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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصادرة محتوياته.. غلق وتشميع سنتر تعليمي لمزاولة نشاط بدون ترخيص في العجوزة

غلق سنتر تعليمي
غلق سنتر تعليمي
أحمد زهران

واصلت أجهزة حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، حملاتها الرقابية للتصدي للأنشطة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت غير المرخصة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية من دكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

حيث نفذت أجهزة الحي، حملة رقابية مكبرة بشارع السودان بالتنسيق مع الإدارات المعنية وشرطة المرافق، أسفرت عن غلق وتشميع سنتر تعليمي بشارع السودان لمزاولة نشاط تعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة لمزاولة النشاط.

كما أسفرت الحملة عن مصادرة محتويات السنتر بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على المنشآت العاملة بنطاق الحي والتأكد من التزامها بالاشتراطات والتراخيص القانونية اللازمة قبل ممارسة أنشطتها.

وجاءت أعمال الغلق والتشميع والمصادرة تنفيذا للقانون وحرصًا على التصدي للأنشطة المخالفة وفرض الانضباط داخل نطاق حي العجوزة مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.

وأكد رئيس حي العجوزة، استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية وشرطة المرافق للتعامل الحاسم مع المخالفات والتصدي للمنشآت التي تمارس أنشطة دون ترخيص بما يسهم في فرض سيادة القانون والارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على حقوق المواطنين.

غلق وتشميع سنتر تعليمي سنتر تعليمي حي العجوزة محافظة الجيزة

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