ياسمين عز تعلق على واقعة مقتل تاجر على يد زوجته: "محدش يستاهل تضيعي حياتك عشانه"

علقت الإعلامية ياسمين عز على واقعة مقتل تاجر داخل منزله في سوهاج، والتي اتُهمت زوجته بارتكابها، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلام الناس».

وقالت ياسمين عز إن الشرطة تلقت بلاغًا بمقتل تاجر داخل منزله، وعثرت عليه أمام باب المطبخ مصابًا بعدة طعنات، مشيرة إلى أن الزوجة أنكرت في البداية ارتكابها الواقعة، قبل أن تكشف التحقيقات، وفق ما ذكرته خلال البرنامج، عن اتهامها بارتكاب الجريمة، وتم القبض عليها.

وتساءلت ياسمين عز عن الأسباب التي يمكن أن تدفع زوجين، بينهما طفل، إلى الوصول إلى هذه المرحلة، قائلة إن الخلافات الزوجية قد تتراكم حتى تصل إلى نقطة الانفجار.

وأضافت: "لو فيه خلافات يا جماعة انفصلوا، فيه سلام، ربنا حلل الطلاق في الحالات دي"، مؤكدة أن استمرار الخلافات بصورة تصل إلى العنف قد تكون له عواقب قاسية على جميع أفراد الأسرة.

وتابعت: "وقفوا خناق، خلي الخناق يقف عند مرحلة إنك بعد كده ما يحصلش انهيار عصبي"، مشيرة إلى أن الانفصال قد يكون أفضل من الوصول إلى جريمة أو اتهام جنائي.

واختتمت حديثها قائلة: "محدش في الدنيا يستاهل، لا هو يستاهل الذنب الكبير اللي ارتكبتيه، ولا مستاهل تضيعي حياتك، مفيش بني آدم على وجه الكرة الأرضية يستحق تضيعي دنيتك وآخرتك علشانه".