الإعلامية ياسمين عز تنصح الطالبات: «لمي شعرك.. إحنا مش رايحين فرح»

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة إلى الطالبات بشأن الالتزام بالمظهر المناسب داخل المدرسة، مطالبة إياهن بالاهتمام بتسريحة الشعر والابتعاد عن المظاهر التي لا تتناسب مع قواعد المدرسة.

وقالت ياسمين عز، خلال برنامجها «كلام الناس» المذاع على قناة «mbc مصر»: «مش رايحين فرح يا حبيبتي، لمي شعرك، لمي شعرك عشان إحنا وإنتي رايحة المدرسة لمي شعرك. لمي شعرك عشان إحنا مش رايحين فرح يا حبيبتي».

وأضافت مخاطبة الطالبات: «رايحة المدرسة ما تطلعيش القصة من الطرحة؟ القصة طالعة من الشباك؟ ممنوع. ليه القصة طالعة من البلكونة؟».

وتابعت: «هتتحجبي صح يا ما تتحجبيش؟ اعملي كحكة، زي الكحكة اللي بتجيبيها لآخر السنة، مش بعيدة عليكي، مش غريبة عليكي».

كما انتقدت محاولات وضع مستحضرات التجميل داخل المدرسة، قائلة: «مفيش حاجة اسمها يا بنات أحط كحل خفيف، ولا أصل دي زِبدة كاكاو».

وأشارت إلى تجربتها الشخصية خلال فترة الدراسة، قائلة: «أنا ما سبتش شعري ولا ولا جماعة، عشت عمري كله بالكحكة والضفيرة والنص رفعة والديل حصان، المليان فراشات، وكنت طالبة زي ما الكتاب بيقول. في الآخر بقت مذيعة كل يوم بتسريحة».

واختتمت حديثها بنصيحة للطالبات بالالتزام بتعليمات المدرسة، قائلة: «لمي شعرك بتوكة، ما عندكيش توكة لميه بأستك، ما عندكيش أستك ما تجيش المدرسة، ما تجيشي شعرات هائرة وطايرة، اقعدي دراسي منازل في بيتكم أو روحي».