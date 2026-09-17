تعرف على العقوبة المتوقعة في واقعة فتاة البيرة والسائق

علق عصام عجاج، المحامي بالنقض، على واقعة فتاة البيرة والسائق، وقال إن هناك تشريعات خاصة مكملة لقانون العقوبات، وأنه بخصوص هذا الأمر هناك مادة تنص على أنه يمنع تقديم أو تناول المواد الكحولية في المحلات والأماكن العامة.

وأضاف المحامي بالنقض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المناطق المستثناة من تقديم المواد الكحولية هي الفنادق والأماكن السياحية، والأندية السياحية، وأن هذه الأماكن تكون مرخصة.

ولفت إلى أنه بخصوص ما حدث بالسيارة، تكون محلًا عامًا، وأنه في حالة ضبط أي شخص يتناول المواد المخدرة يتم محاكمته، وتكون العقوبة فيها 6 أشهر، وتضاعف إذا عاد الشخص لعمل الفعل مرة أخرى.

وأشار إلى أن الشاب الذي قام بتصوير الواقعة لن تكون عليه عقوبة، وأنه لم يرتكب جريمة، ولم يعتدِ على حرمة الحياة الخاصة، وأنه قام بتصوير واقعة في سيارة ملكه.

وتابع أن السائق صاحب السيارة صور من أجل توثيق الواقعة، لكن الأمر المخالف للسائق هو التشهير فقط.