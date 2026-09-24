رئيس حي الهرم يعقد اجتماعا موسعا لتسريع إجراءات التصالح وتسهيل الخدمات للمواطنين

عقد اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، اجتماعاً موسعاً لبحث سبل تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

حضر الاجتماع الدكتور سامح درة السكرتير العام للحي، إلى جانب مسؤولي الإدارة الهندسية، ولجان ملف التصالح، ونائب رئيس الحي للتصالح، وممثلي المركز التكنولوجي، وولاء محبوب مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.

وجاء هذا الاجتماع استجابة لطلبات وشكاوى المواطنين، ولإيجاد آليات غير تقليدية تهدف إلى اختصار الدورة المستندية وتداول الملفات بين الإدارات المختلفة داخل الحي.

ويسعى حي الهرم، من خلال هذه الإجراءات إلى إنهاء أكبر قدر ممكن من الطلبات المتقدمة، لا سيما وأن حي الهرم يعد أحد الأحياء الكثيفة سكانياً والأكبر مساحة على مستوى المحافظة.

وأسفر الاجتماع عن إقرار مجموعة من التوصيات العاجلة، جاء أبرزها:

-إعادة تنظيم العمل: من خلال هيكلة منظومة العمل داخل المركز التكنولوجي لضمان سرعة إنجاز المعاملات وتقليل وقت انتظار المواطنين.

-تمديد ساعات العمل: من خلال استمرار العمل ببعض الإدارات الداخلية لسياسات دوام ممتدة خلال الفترة المقبلة، مع الامتناع عن التقيد بمواعيد العمل الرسمية لحين إنجاز المستهدفات، على أن يكون التقييم وفقاً لمعدلات الإنجاز الفعلية.

-متابعة دورية أسبوعية: حيث سيتم عقد اجتماع أسبوعي لمجموعة العمل في نهاية كل أسبوع لمتابعة الأداء، وتقييم ما تم إنجازه، ومناقشة أي معوقات طارئة لوضع حلول فورية لها.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة المحافظة للتيسير على المواطنين وحسم ملفات التصالح والخدمات التكنولوجية بأعلى كفاءة وفي أقصر وقت ممكن.