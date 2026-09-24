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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بالفرافرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، خلال زيارتها لمركز  الفرافرة، اليوم، أعمال انطلاق القافلة الطبية المجانية التي تنظمها جمعية رسالة للأعمال الخيرية، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وبمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين في عدد من التخصصات الطبية؛ لتوفير خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان، يرافقها المهندس أحمد أيوب عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ سلامة علي رئيس المركز ، والدكتور حسام الدين صفوت مدير عام الصحة بالمحافظة.

واستعرضت المحافظ أعمال القافلة التي يشارك بها أكثر من 50 طبيبًا وطبيبة في 15 تخصصًا طبيًا إلى جانب معمل متكامل للتحاليل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، معربةً عن تقديرها للجهود المبذولة في تنظيم  أعمال القافلة وتيسير وصول خدمات الرعاية الصحية إلى أهالي المركز، مشيدةً بالتعاون والتنسيق القائم بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يدعم إتاحة الخدمات الطبية للمواطنين، ولا سيما بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

وفي سياق متصل، تابعت المحافظ خلال جولتها انتظام العمل بعدد من الأقسام والعيادات الطبية بالمستشفى، مشددةً على استمرار دعم الكوادر الطبية فى مختلف التخصصات من خلال التعاقدات أو المأموريات بالتنسيق مع قطاع الصحة، كما تفقدت الخدمة الطبية بوحدة العلاج عن بُعد ووحدة الأشعة المقطعية الجديدة بما يضمن استقرار الخدمة لحين الانتهاء من إنشاء المستشفى الجديد وافتتاحه خلال العام المقبل. كما وجهت بسرعة الانتهاء من تجهيز وحدة حضانات جديدة مجهزة تضم 4 حضانات، تمهيدًا لافتتاحها خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

الوادي الجديد اخبار الوادي مرحبا محافظ الوادي الجديد

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