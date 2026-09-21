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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشائعات وأثرها على الأمن القومي.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

 نظم مجمع إعلام الوادى الجديد اليوم الإثنين 21/9/2026  ندوة موسعة بمقر مدرسة الخارجة الثانوية بنين بالتعاون والتنسيق مع قطاع التعليم بالمحافظة وذلك برعاية سعادة السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وتوجيهات السيد اللواء تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلى 
استهدفت  الندوة طلاب المدرسة وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والأخصائيين وبحضور ناصر معوض مدير إدارة المدرسة.

افتتح الندوة جريس شنودة الإعلامى بمجمع الإعلام موضحا حرص الهيئة على  بناء وعي الشباب وتعزيز قدرتهم على تحمل المسئولية ، مشيرا إلى أهداف اللقاء وأهمها  تنمية وعي الطلاب بدورهم في حماية المجتمع من مخاطر الشائعات.

استضافت الندوة مجدي محمد محمود، مدير عام إدارة الخارجة التعليمية، والذى اكد أن الشائعات تمثل خطرًا على المجتمع، خاصة مع سرعة انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الشباب  يمثلون فئة مستهدفة بالمعلومات المضللة ومحاولات التأثير على وعيهم.

وأوضح أن مخططات الدول الخارجية  تسعى إلى استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير في أفكار الشباب وإثارة حالة من التشكيك والقلق داخل المجتمع.

وشدد  على ضرورة التفكير النقدي والتأكد من مصادر المعلومات قبل نشرها والاعتماد على المصادر الرسمية، داعيًا الطلاب إلى أن يكونوا سفراء للوعي والحقيقة، وأن يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بصورة إيجابية تخدم مجتمعهم ووطنهم.

ومن جانبه أكد محمد حسين، مدير عام إذاعة الوادي الجديد، أن الإعلام يؤدي دورًا محوريًا في تشكيل وعي الشباب ومواجهة الشائعات من خلال تقديم المعلومات الصحيحة وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مشيرًا إلى أن وعي الشباب يمثل أحد عناصر حماية الدولة والمجتمع.

وأوضح أن الشائعات تتعدد صورها، ومن أبرزها الأخبار المضللة، والمعلومات غير الدقيقة، والحسابات الوهمية، مشددا على  أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة، داعيًا الشباب إلى التأكد من مصدر المعلومة قبل تداولها.
 

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