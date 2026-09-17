قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الداخلية يقرر اعتبار وفاة اللواء محمد الشربيني ضمن حالات الاستشهاد
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان “البداية” في حفل تخرج الدورة 6 للجهات القضائية
بسبب تهديد المسيرات الروسية.. بولندا تغلق مطاراتها وتستدعي طائراتها المقاتلة
وزير الداخلية اليمني: رفع الجاهزية الأمنية في عدن ولحج والمناطق خلف خطوط المواجهة
تعليم بورسعيد يجتمع بمديري مدارس المرحلة الثانوية لمتابعة الانضباط وانتظام الدراسة
محافظ القاهرة يحسم الجدل: لن يتم إصدار أي تراخيص جديدة لإقامة أكشاك
موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب في بطولة أمم أفريقيا للطائرة
الرئيس السيسي يشهد تخرج 1350 من الجهات والهيئات القضائية
بآيات من الذكر الحكيم.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية
الرئيس السيسي لخريجي الهيئات القضائية: حافظوا على الدولة واحترموا معايير الاختيار
الرئيس السيسي: يتعين على الجميع التنبه إلى أن ما حدث في الفترة من 2011 - 2013 لم ينته
برلماني: رسائل الرئيس من الأكاديمية العسكرية ترسم ملامح دولة الكفاءة والوعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برامج التطعيمات وقاية من الأمراض.. ندوة بإعلام الوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه
منصور ابوالعلمين

نظمت إدارة إعلام الوادى الجديد ندوة  بمقر الوحدة المحلية لقرى ناصر الثورة بعنوان ( برامج التطعيمات وقاية من الأمراض ) وذلك بالتزامن مع إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والمقرر اطلاقها الشهر القادم.

يأتى اللقاء  برعاية السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبتوجهيات اللواء دكتور تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلى وبإشراف حمدى سعيد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد ومتابعة أزهار عبدالعزيز محمد مدير عام إعلام وسط الصعيد والتى حاضر فيها الدكتور أحمد عبدالعزيز فهمى مدير إدارة التطعيمات بالشئون الصحية وبحضور المهندس محمد عبدالرحيم قناوي رئيس القرية وبمشاركة عدد من أهالي القرية والموظفين والمعلمين وفريق من التمريض بالوحدة الصحية بالقرية.

استهلت اللقاء غادة بصيط محمد أخصائى إعلام بالتعريف بدور الهيئة العامة للاستعلامات فى مجال التوعية وإبراز جهود الدولة فى القطاع الصحى وذلك بتقديم خدمات طبية. كما ناشدت الحضور التفاعل مع الحملات القومية والمبادرات الرئاسية  التى تطلقها الدولة للوقاية من الأمراض المختلفة.

وفيما يتعلق بالحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية أكد الدكتور أحمد عبدالعزيز أن مصر خالية من الحصبة والحصبة الألمانية إلا أن مصر تطلق هذه الحملة لضمان استمرارية خلوها من تلك الأمراض خاصة وأن مصر تستقبل وافدين من كافة الدول المختلفة لذلك فإن الحملة تستهدف الأطفال من سن ٩ أشهر حتى سن ١٠ سنوات للمصريين وغير المصريين وذلك لإحداث مناعة مجتمعية كما ذكر موانع التطعيم فهناك موانع مؤقتة تؤجل التطعيم مثل إصابة الطفل بالحمى. 

أما الموانع الدائمة تتمثل فى وجود حساسية من التطعيم لذلك أكد على تواجد طبيب مع كل فريق طبى أما عن موعد إطلاق الحملة فذكر أنها ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع من شهر أكتوبر القادم  فى كافة الوحدات الصحية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ومكاتب الصحة هذا بالإضافة إلى الفرق المنتقلة فى المدارس والحضانات. وناشد كافة الأهالي بنقل هذه المعلومات لذويهم وأقاربهم حتى تتسع دائرة المعرفة بالحملة والتجارب والتفاعل معها لتحقيق الاستفادة للمجتمع أكمله.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

خوان بيزيرا

3 ملايين دولار كاش.. الغندور يكشف الكواليس الأخيرة في صفقة بيزيرا

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

ترشيحاتنا

الزمالك

مواعيد مباريات الزمالك القادمة.. قمة الأهلي ومواجهتا الجيش الرواندي

محمد إمام وأحمد السعدني

عمهم.. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاد محمد إمام

المغرب

وهبي يعلن قائمة منتخب المغرب لمواجهات تصفيات أمم أفريقيا

بالصور

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

الجبنة الشيدر أم القريش.. أيهما أفضل لـ سندويتشات المدرسة؟

أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة

بفستان من الدنيم.. هايدي كرم تتألق بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد