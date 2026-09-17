برامج التطعيمات وقاية من الأمراض.. ندوة بإعلام الوادي الجديد

نظمت إدارة إعلام الوادى الجديد ندوة بمقر الوحدة المحلية لقرى ناصر الثورة بعنوان ( برامج التطعيمات وقاية من الأمراض ) وذلك بالتزامن مع إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والمقرر اطلاقها الشهر القادم.

يأتى اللقاء برعاية السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبتوجهيات اللواء دكتور تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلى وبإشراف حمدى سعيد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد ومتابعة أزهار عبدالعزيز محمد مدير عام إعلام وسط الصعيد والتى حاضر فيها الدكتور أحمد عبدالعزيز فهمى مدير إدارة التطعيمات بالشئون الصحية وبحضور المهندس محمد عبدالرحيم قناوي رئيس القرية وبمشاركة عدد من أهالي القرية والموظفين والمعلمين وفريق من التمريض بالوحدة الصحية بالقرية.

استهلت اللقاء غادة بصيط محمد أخصائى إعلام بالتعريف بدور الهيئة العامة للاستعلامات فى مجال التوعية وإبراز جهود الدولة فى القطاع الصحى وذلك بتقديم خدمات طبية. كما ناشدت الحضور التفاعل مع الحملات القومية والمبادرات الرئاسية التى تطلقها الدولة للوقاية من الأمراض المختلفة.

وفيما يتعلق بالحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية أكد الدكتور أحمد عبدالعزيز أن مصر خالية من الحصبة والحصبة الألمانية إلا أن مصر تطلق هذه الحملة لضمان استمرارية خلوها من تلك الأمراض خاصة وأن مصر تستقبل وافدين من كافة الدول المختلفة لذلك فإن الحملة تستهدف الأطفال من سن ٩ أشهر حتى سن ١٠ سنوات للمصريين وغير المصريين وذلك لإحداث مناعة مجتمعية كما ذكر موانع التطعيم فهناك موانع مؤقتة تؤجل التطعيم مثل إصابة الطفل بالحمى.

أما الموانع الدائمة تتمثل فى وجود حساسية من التطعيم لذلك أكد على تواجد طبيب مع كل فريق طبى أما عن موعد إطلاق الحملة فذكر أنها ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع من شهر أكتوبر القادم فى كافة الوحدات الصحية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ومكاتب الصحة هذا بالإضافة إلى الفرق المنتقلة فى المدارس والحضانات. وناشد كافة الأهالي بنقل هذه المعلومات لذويهم وأقاربهم حتى تتسع دائرة المعرفة بالحملة والتجارب والتفاعل معها لتحقيق الاستفادة للمجتمع أكمله.