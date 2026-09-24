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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تحصد المركزين الذهبي والفضي في «المشروع الوطني للقراءة»

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

حققت جامعة قناة السويس إنجازًا متميزًا في «المشروع الوطني للقراءة  الموسم الخامس 2025/2026»، بفوز الطالبة هاجر سليمان إهنيد، من كلية التمريض، بالمستوى الذهبي، تحت إشراف الدكتورة سمر جمال سليم، منسق كلية التمريض، والطالب عبد الرحمن منصور أحمد، من كلية الطب البشري، بالمستوى الفضي، تحت إشراف الدكتورة نهاد يوسف عطية، منسق كلية الطب، وذلك تتويجًا لعام كامل من العمل والتدريب والأنشطة المتخصصة.

وهنأ الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب الفائزين، مشيدًا بقدراتهم وما حققوه من تميز، كما وجه التهنئة إلى القائمين على المشروع ومنسقيه بالجامعة والكليات، تقديرًا لما بذلوه من جهود في إعداد الطلاب ودعم مشاركتهم.

وقدم الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة للطلاب الفائزين، مؤكدًا أن هذا النجاح يمثل ثمرة لدعم الأنشطة الثقافية والمعرفية، وإتاحة فرص التدريب والمشاركة أمام الطلاب، بما يسهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم.

وأعرب الأستاذ الدكتور أسامة سليم، المنسق العام للمشروع في جامعة قناة السويس بكلية الآداب، عن تهنئته للجامعة والطلاب الفائزين ومنسقي المشروع بالكليات، موضحًا أن هذا الإنجاز جاء نتاج عام كامل من العمل والتدريب والندوات وورش العمل والبرامج والمسابقات، التي أسهمت في تأهيل الطلاب وإعدادهم للمنافسة، وصولًا إلى تحقيق المركزين الذهبي والفضي على مستوى جامعات مصر.

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