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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس ملفتة.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام |شاهد

شاهيناز
شاهيناز

حرصت الفنانة شاهيناز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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وتألقت “شاهيناز” في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت توب قصير ذا أكمام طويلة كشف عن بطنها واتسم بأنه جمع بين اللونين الأسود والأبيض، مع بنطلون بنفس النقوشات والألوان.

وتزينت “شاهيناز” بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة مُتكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت "شاهيناز" على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت ميكاجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية المُتناسقة مع لون بشرتها.

شاهيناز
شاهيناز
شاهيناز
شاهيناز
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