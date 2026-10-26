وزارة المياه الصينية: زيادة السكان وانخفاض موارد المياه وتقلبات الأمطار تحديات كبيرة للتوسع الزراعي

أكد مدير مركز الاقتصاد الدولي والتعاون التكنولوجي بوزارة الموارد المائية الصينية زاو هاو إن الصين تواجه تحديا كبيرا مع زيادة السكان وقلة موارد المياه وتقلبات كميات الأمطار، ينعكس على زيادة الإنتاج الزراعي.

جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية الثانية لأسبوع القاهرة التاسع للمياه بعنوان «تأمين أنظمة الأغذية الزراعية عن طريق تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف العادمة»، والمنعقدة اليوم الاثنين.

وقال هاو إنه رغم هذه التحديات، تمكنت الصين من زيادة الرقعة الزراعية بمعدل 72.7مليون هكتار، عن طريق استخدام موارد المياه غير التقليدية؛ لزيادة إمدادات المياه، حتى أصبحت حاليا أحد المصادر الرئيسية للمياه الصينية.

وشدد على تطبيق معايير معالجة المياه، وفق سياسات الدولة.. لافتا إلى أن إعادة استخدام المياه تحد من الانبعاثات، فضلا عن استخدام هذه المياه بشكل أساسي في ري المحاصيل.

وأشار إلى أهمية إعادة استخدام المياه متوسطة الملوحة، ومياه الصرف الزراعي لزراعة المحاصيل، ولكن بطريقة رشيدة.. لافتا إلى إقامة عدة مشروعات لتحلية مياه البحر.

وأكد أن التكنولوجيا وحدها غير كافية لإيجاد الحلول، ولابد من البحث عن مصادر جديدة للمياه، فضلا عن مشاركة أصحاب الشأن من المزارعين.. مشيرا إلى أن مياه الصرف الزراعي ومتوسطة الملوحة ليست مياهًا مفقودة، ولكنها مياها يجب الاعتماد عليها بشكل مختلف.

جدير بالذكر أن "أسبوع القاهرة التاسع للمياه" يشهد مشاركة واسعة من المنظمات الدولية والإقليمية في تنظيم الجلسات الفنية والعلمية ورعاية المسابقات بإجمالي 137 جلسة، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والمعهد الدولي لإدارة المياه، والشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمجلس العالمي للمياه، وفي إطار توسّع الشراكات.