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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم.. الأماكن الرسمية والأسعار

استخراج بطاقة الرقم القومي فوري
استخراج بطاقة الرقم القومي فوري
رشا عوني

نقدم لك طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم و الأماكن التي يمكنك منها استخراج بطاقة شخصية مستعجل.. 

استخراج البطاقة الشخصية في نفس اليوم

استخراج بطاقة الرقم القومي من مراكز السجل المدني بالمولات:

مثل (سيتي ستارز، كارفور المعادي، مكسيم مول) تسمح باستلام البطاقة خلال 24 ساعة برسوم إضافية (حوالي 185 جنيهًا) وتعمل لساعات أطول. 

استخراج بطاقة الرقم القومي من العباسبة

يمكنك الحصول على البطاقة خلال نصف ساعة بدفع رسوم مستعجلة (حوالي 315 جنيهًا). 

استخراج بطاقة الرقم القومي من السيارة النموذجية

حجز عبر الخط الساخن (15340 أو 16582) لإرسال سيارة للمنزل، وتكون التكلفة حوالي 615 جنيهًا وتستلم البطاقة في نفس اليوم. 

استخراج بطاقة الرقم القومي من ماكينات السجل المدني الذكية:

متاحة في بعض الأماكن وتعمل على مدار الساعة وتوفر سرعة في الإنجاز.

أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي 

أسرع وقت لاستخراج بطاقة الرقم القومي في مصر هو خلال 20 إلى 60 دقيقة فقط، عبر مراكز الأحوال المدنية النموذجية (VIP) في كل من “المولات التجارية الكبرى” أو مقر “الأحوال المدنية في العباسية”، بتكلفة استمارة "فورية" تبلغ حوالي 800 جنيه، أو “عبر السيارات المتنقلة”.

استخراج بطاقة الرقم القومي من العباسبة

يمكنك الحصول على البطاقة خلال نصف ساعة بدفع رسوم مستعجلة (حوالي 315 جنيهًا). 

استخراج بطاقة الرقم القومي من العباسية والسيارات المتنقلة

يقدم مركز الأحوال المدنية النموذجي في العباسية خدمات عاجلة للحصول على البطاقة خلال فترة قصيرة، كما تتوافر خدمة السيارة النموذجية أو التصوير المنزلي، التي يمكن حجزها عبر الخط الساخن 15340 أو 16582 لإتمام الخدمة في محل الإقامة.

استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد

يمكن استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد في نفس اليوم (فوري) في مصر عبر التوجه للمراكز النموذجية للأحوال المدنية (مثل العباسية أو المولات) بـ 800 جنيه، أو استلامها خلال ساعتين بـ 600 جنيه، أو 30 دقيقة بـ 515 جنيها.

ويجب تحرير محضر فقد، وشراء استمارة VIP/فورية، والتصوير المباشر. 


استخراج بطاقة الرقم القومي خلال ساعة

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي بصورة سريعة عبر مراكز الأحوال المدنية النموذجية VIP الموجودة في عدد من المولات التجارية الكبرى، وكذلك مقر الأحوال المدنية في العباسية والسيارات المتنقلة، مع توافر خدمات تتيح الحصول عليها في مدة تتراوح بين 20 و60 دقيقة وفق نوع الخدمة.

وتتوافر أيضًا خدمات لاستخراج البطاقة في اليوم نفسه أو خلال 24 ساعة في بعض مراكز السجل المدني بالمولات، ومنها سيتي ستارز وكارفور المعادي ومكسيم مول، مع امتداد ساعات العمل في عدد منها.

استخراج بطاقة الرقم القومي عبر موقع الداخلية

يمكن بدء إجراءات الخدمة إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، واختيار "الأحوال المدنية"، ومنها "الخدمات الإلكترونية"، ثم خدمة بطاقة الرقم القومي.

بعد ذلك تُسجل البيانات المطلوبة والعنوان المراد استلام البطاقة الجديدة عليه، ثم يتم اختيار وسيلة السداد المتاحة. وتتيح الخدمة توصيل البطاقة إلى المنزل، بما يقلل الحاجة إلى التوجه لمقار الأحوال المدنية.

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