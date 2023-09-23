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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها على البحر في الغردقة| شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور  جديدة لها خلال تواجدها على البحر.

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تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون وتي شيرت نصف كم اتسم التصمي بطبعات و رسومات الأسد.

انتعلت إلهام شاهين حذاء صيفي مسطح، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها البني القصير المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج الذي ارتكز على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

 

 

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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