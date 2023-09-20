ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة



شاركت الكاتبة ياسمين الخطيب ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام باحدث ظهور لها بإطلالة ملفتة .





و ظهرت ياسمين الخطيب ، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية ملابس كاجوال توب ابيض و بنطلون بنىوهو ما كشف عنجمالها واناقتها وعن رسمة التاتو الخاصة بها.





وتتميز ياسمين الخطيب ، باطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة و ملابس الكاجوالالجريئة.



ولذا نكشف لكم فى هذا التقرير مجموعة من صور الكاتبة ياسمين الخطيب .





وخلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس في برنامج "تابوو" الذي يعرض عبر قناة "دجلة" قالت ياسمين الخطيب "باسثناء زوجي الأولانيكان راجل عظيم وأب محترم الزيجة التانية والتالتة كانت لعنات"





وقالت ياسمين الخطيب من قبل : "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كماأنني أميلللطعام المسلوق".



وتابعت: "ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرا للشمسلأنهاتضر بشرتي".





















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