عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها الـ 42 .. إطلالات أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني، بعيد ميلادها الـ 42، و على الرغم منذ لك لازالت تحافظ على شبابها و أناقتها أيضا.

txt

بالألوان المميزة .. إلهام شاهين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

txt

برشاقة ملفتة.. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها| صور

وتحرص رضوى الشربيني ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بأبرز الصور التي كشفت عن ذوقها الراقي و الأنيق.

وتعتمد رضوى الشربيني، على أتباع أحدث صيحات الموضة وأختيار ما يتناسب معها ويبرز رشاقتها وقوامها المثالي أيضا، وتحرص أيضا على مواكبة أحدث موضة.

وتتميز ملابس وإطلالات رضوى الشربيني بالتنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة بين التصميمات الكلاسيك والعصرية والفساتين الملفتة التي تكشف عن قوامها المثالي.

وتعتمد رضوى الشربيني على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي تتناسب مع وجهها وتبرز جمال ملامحها أيضا.

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوي الشربيني أزمات رضوى الشربيني إطلالات رضوي الشربيني ابنة رضوى الشربينى اخبار رضوي الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

نفذت وعودها|قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار السكر بعد وصوله 40 جنيها

موضوعات متعلقة

طريقة عمل سمك الفيليه بملح الليمون| بأسهل الخطوات

بالألوان المميزة .. إلهام شاهين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

نشرة المرأة و الصحة|أسباب وأعراض مرض الفنان محمد فريد.. كيفية التعامل مع ظهور بثور مؤلمة في الجسم

طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة | بخطوات سهلة

في اليوم العالمي للقلب.. كيف تحافظ على صحتك؟

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كباب حلة بالبصل المكرم

نشرة المرأة والصحة.. إضافة مكونين للطعام تعرضك لأزمة قلبية وسعر فستان دنيا سمير غانم بمهرجان الفضائيات يثير ضجة

برشاقة ملفتة.. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها| صور

ترشيحاتنا

على منصة دولية محايدة.. متعافون من فيروس سي يروون قصة حلم مصري تحقق

في عيد ميلادها الـ 42 .. إطلالات أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني

عجز الأطباء عن إسعافه.. سر وفاة أحمد سامي العدل فجأة في عز شبابه

رسالة السيسي للمواطنين قبل الانتخابات الرئاسية 2024: عندكم فرصة للتغيير

الزمالك يتخذ قرارا ناريا ضد كهربا.. تفاصيل

‏اليوم السادس.. الآلاف من مؤيدي السيسي يتوافدون على مقرات الشهر العقاري بالقاهرة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

برقم صادم.. سعر غير متوقع لإطلالة غادة عبد الرازق في باريس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عين الجمل كل يوم؟

تكلفتها تتجاوز الـ100 ألف جنيه.. كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

فيديو

الكهرباء تعلن انتهاء أزمة تخفيف الأحمال في هذا الموعد.. فيديوجراف

فتحت دماغه.. زوجة سعد الصغير تعتدي عليه بشيشة في شارع الهرم|فيديو جراف

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ