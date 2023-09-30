في عيد ميلادها الـ 42 .. إطلالات أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني

احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني، بعيد ميلادها الـ 42، و على الرغم منذ لك لازالت تحافظ على شبابها و أناقتها أيضا.

وتحرص رضوى الشربيني ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بأبرز الصور التي كشفت عن ذوقها الراقي و الأنيق.

وتعتمد رضوى الشربيني، على أتباع أحدث صيحات الموضة وأختيار ما يتناسب معها ويبرز رشاقتها وقوامها المثالي أيضا، وتحرص أيضا على مواكبة أحدث موضة.

وتتميز ملابس وإطلالات رضوى الشربيني بالتنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة بين التصميمات الكلاسيك والعصرية والفساتين الملفتة التي تكشف عن قوامها المثالي.

وتعتمد رضوى الشربيني على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي تتناسب مع وجهها وتبرز جمال ملامحها أيضا.

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني