بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نيرمين الفقي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بنطلون أسود ممزق ونسقت معه تي شيرت مطبوع بنفس اللون مما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

انتعلت نيرمين الفقي حذاء صيفي مسطح باللون الأسود، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات مما كشف ذوقها الراقي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

نيرمين الفقي